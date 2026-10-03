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Taylor Swift - Red (0843930007103) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Taylor Swift - Red (0843930007103) виниловая пластинка

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Taylor Swift - Red (0843930007103) виниловая пластинка - фото 1
Taylor Swift - Red (0843930007103) виниловая пластинка - фото 2
Taylor Swift - Red (0843930007103) виниловая пластинка - фото 3
Taylor Swift - Red (0843930007103) виниловая пластинка - фото 4
Taylor Swift - Red (0843930007103) виниловая пластинка - фото 5
Taylor Swift - Red (0843930007103) виниловая пластинка - фото 6
Taylor Swift - Red (0843930007103) виниловая пластинка - фото 7
Taylor Swift - Red (0843930007103) виниловая пластинка - фото 8
Taylor Swift - Red (0843930007103) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Red
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Taylor Swift - Red (0843930007103) виниловая пластинка - фото 1
  • Taylor Swift - Red (0843930007103) виниловая пластинка - фото 2
  • Taylor Swift - Red (0843930007103) виниловая пластинка - фото 3
  • Taylor Swift - Red (0843930007103) виниловая пластинка - фото 4
  • Taylor Swift - Red (0843930007103) виниловая пластинка - фото 5
  • Taylor Swift - Red (0843930007103) виниловая пластинка - фото 6
  • Taylor Swift - Red (0843930007103) виниловая пластинка - фото 7
  • Taylor Swift - Red (0843930007103) виниловая пластинка - фото 8
  • Taylor Swift - Red (0843930007103) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403208
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Taylor Swift - Red (0843930007103) виниловая пластинка
5 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Big Machine
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Big Machine
Barcode
[0843930007103]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Red
Жанр
Кантри
Трек-лист
State Of Grace, Red, Treacherous, I Knew You Were Trouble., All Too Well, 44713, I Almost Do, We Are Never Ever Getting Back Together, Stay Stay Stay, Gary Lightbody], Holy Ground, Sad Beautiful Tragic, The Lucky One, Sheeran], Starlight, Begin Again
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Taylor Swift - Red (0843930007103) виниловая пластинка

Track List

A1State Of Grace4:56
A2Red3:41
A3Treacherous4:01
A4I Knew You Were Trouble3:38
B1All Too Well5:28
B2223:51
B3I Almost Do4:03
B4We Are Never Ever Getting Back Together3:11
C1Stay Stay Stay3:25
C2The Last Time4:58
C3Holy Ground3:22
C4Sad Beautiful Tragic4:44
D1The Lucky One4:01
D2Everything Has Changed4:04
D3Starlight3:38
D4Begin Again3:58

Отзывы о товаре Taylor Swift - Red (0843930007103) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Big Machine
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Big Machine
Barcode
[0843930007103]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Red
Жанр
Кантри
Трек-лист
State Of Grace, Red, Treacherous, I Knew You Were Trouble., All Too Well, 44713, I Almost Do, We Are Never Ever Getting Back Together, Stay Stay Stay, Gary Lightbody], Holy Ground, Sad Beautiful Tragic, The Lucky One, Sheeran], Starlight, Begin Again
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1State Of Grace4:56
A2Red3:41
A3Treacherous4:01
A4I Knew You Were Trouble3:38
B1All Too Well5:28
B2223:51
B3I Almost Do4:03
B4We Are Never Ever Getting Back Together3:11
C1Stay Stay Stay3:25
C2The Last Time4:58
C3Holy Ground3:22
C4Sad Beautiful Tragic4:44
D1The Lucky One4:01
D2Everything Has Changed4:04
D3Starlight3:38
D4Begin Again3:58
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Taylor Swift - Red (0843930007103) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5720 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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