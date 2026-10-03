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Iggy Pop - The Idiot (0602557366242) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Iggy Pop - The Idiot (0602557366242) виниловая пластинка

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Iggy Pop - The Idiot (0602557366242) виниловая пластинка - фото 1
Iggy Pop - The Idiot (0602557366242) виниловая пластинка - фото 2
Iggy Pop - The Idiot (0602557366242) виниловая пластинка - фото 3
Iggy Pop - The Idiot (0602557366242) виниловая пластинка - фото 4
Iggy Pop - The Idiot (0602557366242) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iggy Pop
Альбом (сингл)
The Idiot
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Iggy Pop - The Idiot (0602557366242) виниловая пластинка - фото 1
  • Iggy Pop - The Idiot (0602557366242) виниловая пластинка - фото 2
  • Iggy Pop - The Idiot (0602557366242) виниловая пластинка - фото 3
  • Iggy Pop - The Idiot (0602557366242) виниловая пластинка - фото 4
  • Iggy Pop - The Idiot (0602557366242) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402844
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Iggy Pop - The Idiot (0602557366242) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557366242]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iggy Pop
Альбом (сингл)
The Idiot
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Sister Midnight, Nightclubbing, Funtime, Baby, China Girl, Dum Dum Boys, Tiny Girls, Mass Production
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iggy Pop - The Idiot (0602557366242) виниловая пластинка

Track List

A1Sister Midnight4:23
A2Nightclubbing4:18
A3Funtime2:53
A4Baby3:20
A5China Girl5:12
B1Dum Dum Boys7:12
B2Tiny Girls3:03
B3Mass Production8:28



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Iggy Pop - The Idiot (0602557366242) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557366242]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iggy Pop
Альбом (сингл)
The Idiot
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Sister Midnight, Nightclubbing, Funtime, Baby, China Girl, Dum Dum Boys, Tiny Girls, Mass Production
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Sister Midnight4:23
A2Nightclubbing4:18
A3Funtime2:53
A4Baby3:20
A5China Girl5:12
B1Dum Dum Boys7:12
B2Tiny Girls3:03
B3Mass Production8:28


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Iggy Pop - The Idiot (0602557366242) виниловая пластинка - купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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