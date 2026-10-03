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OST, Quadrophenia (The Who) (0602577687501) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST, Quadrophenia (The Who) (0602577687501) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка OST, Quadrophenia (The Who) (0602577687501)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402775
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST, Quadrophenia (The Who) (0602577687501) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция OST
filter_none Товар входит в коллекцию OST

Коллекция OST


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST, Quadrophenia (The Who) (0602577687501) виниловая пластинка

Track List

A1The Who – I Am The Sea
A2The Who – The Real Me
A3The Who – I'm One
A4The Who – 5.15
A5The Who – Love Reign O'er Me
B1The Who – Bell Boy
B2The Who – I've Had Enough
B3The Who – Helpless Dancer
B4The Who – Doctor Jimmy
C1The High Numbers – Zoot Suit
C2Cross Section – Hi Heel Sneakers
C3The Who – Get Out And Stay Out
C4The Who – Four Faces
C5The Who – Joker James
C6The Who – The Punk And The Godfather
D1James Brown – Night Train
D2The Kingsmen – Louie Louie
D3Booker T & The MG's – Green Onions
D4The Cascades (2) – Rhythm Of The Rain
D5The Chiffons – He's So Fine
D6The Ronettes – Be My Baby
D7The Crystals – Da Doo Ron Ron

Отзывы о товаре OST, Quadrophenia (The Who) (0602577687501) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1The Who – I Am The Sea
A2The Who – The Real Me
A3The Who – I'm One
A4The Who – 5.15
A5The Who – Love Reign O'er Me
B1The Who – Bell Boy
B2The Who – I've Had Enough
B3The Who – Helpless Dancer
B4The Who – Doctor Jimmy
C1The High Numbers – Zoot Suit
C2Cross Section – Hi Heel Sneakers
C3The Who – Get Out And Stay Out
C4The Who – Four Faces
C5The Who – Joker James
C6The Who – The Punk And The Godfather
D1James Brown – Night Train
D2The Kingsmen – Louie Louie
D3Booker T & The MG's – Green Onions
D4The Cascades (2) – Rhythm Of The Rain
D5The Chiffons – He's So Fine
D6The Ronettes – Be My Baby
D7The Crystals – Da Doo Ron Ron
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST, Quadrophenia (The Who) (0602577687501) виниловая пластинка - стоимость товара 4330 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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