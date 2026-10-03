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Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка

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Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 1
Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 2
Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 3
Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 4
Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 5
Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 6
Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 7
Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 8
Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 9
Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 10
Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 11
Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 12
Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 13
Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 14
Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 15
Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 16
Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 17
Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Live At Reading
Жанр
Гранж
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 1
  • Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 2
  • Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 3
  • Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 4
  • Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 5
  • Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 6
  • Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 7
  • Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 8
  • Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 9
  • Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 10
  • Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 11
  • Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 12
  • Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 13
  • Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 14
  • Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 15
  • Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 16
  • Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 17
  • Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
Начислим 200 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402683
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка
6 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602527212173]
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Live At Reading
Жанр
Гранж
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка

Track List

A1Breed3:12
A2Drain You3:38
A3Aneurysm4:35
A4School2:43
A5Sliver2:06
A6In Bloom4:36
B1Come As You Are3:36
B2Lithium4:21
B3About A Girl2:51
B4Tourette's1:50
B5Polly2:48
B6Lounge Act2:36
C1Smells Like Teen Spirit4:45
C2On A Plain3:00
C3Negative Creep2:52
C4Been A Son2:13
C5All Apologies3:09
C6Blew3:19
D1Dumb2:32
D2Stay Away3:32
D3Spank Thru3:06
D4The Money Will Roll Right In2:16
D5D-73:43
D6Territorial Pissings4:29

Отзывы о товаре Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602527212173]
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Live At Reading
Жанр
Гранж
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Track List

A1Breed3:12
A2Drain You3:38
A3Aneurysm4:35
A4School2:43
A5Sliver2:06
A6In Bloom4:36
B1Come As You Are3:36
B2Lithium4:21
B3About A Girl2:51
B4Tourette's1:50
B5Polly2:48
B6Lounge Act2:36
C1Smells Like Teen Spirit4:45
C2On A Plain3:00
C3Negative Creep2:52
C4Been A Son2:13
C5All Apologies3:09
C6Blew3:19
D1Dumb2:32
D2Stay Away3:32
D3Spank Thru3:06
D4The Money Will Roll Right In2:16
D5D-73:43
D6Territorial Pissings4:29
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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