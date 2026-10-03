Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Live At Reading
Жанр
Гранж
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб.
В наличии
Код товара: 402683
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6 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602527212173]
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Live At Reading
Жанр
Гранж
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Breed
|3:12
|A2
|Drain You
|3:38
|A3
|Aneurysm
|4:35
|A4
|School
|2:43
|A5
|Sliver
|2:06
|A6
|In Bloom
|4:36
|B1
|Come As You Are
|3:36
|B2
|Lithium
|4:21
|B3
|About A Girl
|2:51
|B4
|Tourette's
|1:50
|B5
|Polly
|2:48
|B6
|Lounge Act
|2:36
|C1
|Smells Like Teen Spirit
|4:45
|C2
|On A Plain
|3:00
|C3
|Negative Creep
|2:52
|C4
|Been A Son
|2:13
|C5
|All Apologies
|3:09
|C6
|Blew
|3:19
|D1
|Dumb
|2:32
|D2
|Stay Away
|3:32
|D3
|Spank Thru
|3:06
|D4
|The Money Will Roll Right In
|2:16
|D5
|D-7
|3:43
|D6
|Territorial Pissings
|4:29
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602527212173]
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Live At Reading
Жанр
Гранж
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Развернуть
Страна производитель
Китай
Track List
|A1
|Breed
|3:12
|A2
|Drain You
|3:38
|A3
|Aneurysm
|4:35
|A4
|School
|2:43
|A5
|Sliver
|2:06
|A6
|In Bloom
|4:36
|B1
|Come As You Are
|3:36
|B2
|Lithium
|4:21
|B3
|About A Girl
|2:51
|B4
|Tourette's
|1:50
|B5
|Polly
|2:48
|B6
|Lounge Act
|2:36
|C1
|Smells Like Teen Spirit
|4:45
|C2
|On A Plain
|3:00
|C3
|Negative Creep
|2:52
|C4
|Been A Son
|2:13
|C5
|All Apologies
|3:09
|C6
|Blew
|3:19
|D1
|Dumb
|2:32
|D2
|Stay Away
|3:32
|D3
|Spank Thru
|3:06
|D4
|The Money Will Roll Right In
|2:16
|D5
|D-7
|3:43
|D6
|Territorial Pissings
|4:29
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Nirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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