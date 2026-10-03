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Nico - Chelsea Girl (0602557813951) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nico - Chelsea Girl (0602557813951) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Nico, Chelsea Girl (0602557813951) - фото 1
Виниловая пластинка Nico, Chelsea Girl (0602557813951) - фото 2
Виниловая пластинка Nico, Chelsea Girl (0602557813951) - фото 3
Виниловая пластинка Nico, Chelsea Girl (0602557813951) - фото 4
Виниловая пластинка Nico, Chelsea Girl (0602557813951) - фото 5
Виниловая пластинка Nico, Chelsea Girl (0602557813951) - фото 6
Виниловая пластинка Nico, Chelsea Girl (0602557813951) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Nico, Chelsea Girl (0602557813951) - фото 1
  • Виниловая пластинка Nico, Chelsea Girl (0602557813951) - фото 2
  • Виниловая пластинка Nico, Chelsea Girl (0602557813951) - фото 3
  • Виниловая пластинка Nico, Chelsea Girl (0602557813951) - фото 4
  • Виниловая пластинка Nico, Chelsea Girl (0602557813951) - фото 5
  • Виниловая пластинка Nico, Chelsea Girl (0602557813951) - фото 6
  • Виниловая пластинка Nico, Chelsea Girl (0602557813951) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402671
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Nico - Chelsea Girl (0602557813951) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nico - Chelsea Girl (0602557813951) виниловая пластинка

Track List

A1The Fairest Of The Seasons4:10
A2These Days3:34
A3Little Sister4:27
A4Winter Song3:20
A5It Was A Pleasure Then8:06
B1Chelsea Girls7:27
B2I'll Keep It With Mine3:21
B3Somewhere There's A Feather2:20
B4Wrap Your Troubles In Dreams5:10
B5Eulogy To Lenny Bruce

Отзывы о товаре Nico - Chelsea Girl (0602557813951) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1The Fairest Of The Seasons4:10
A2These Days3:34
A3Little Sister4:27
A4Winter Song3:20
A5It Was A Pleasure Then8:06
B1Chelsea Girls7:27
B2I'll Keep It With Mine3:21
B3Somewhere There's A Feather2:20
B4Wrap Your Troubles In Dreams5:10
B5Eulogy To Lenny Bruce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nico - Chelsea Girl (0602557813951) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4660 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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