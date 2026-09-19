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Bob Marley - Burnin' (0600753600672) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bob Marley - Burnin' (0600753600672) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Bob Marley, Burnin&#039; (0600753600672) - фото 1
Виниловая пластинка Bob Marley, Burnin&#039; (0600753600672) - фото 2
Виниловая пластинка Bob Marley, Burnin&#039; (0600753600672) - фото 3
Виниловая пластинка Bob Marley, Burnin&#039; (0600753600672) - фото 4
Виниловая пластинка Bob Marley, Burnin&#039; (0600753600672) - фото 5
Виниловая пластинка Bob Marley, Burnin&#039; (0600753600672) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Bob Marley, Burnin&#039; (0600753600672) - фото 1
  • Виниловая пластинка Bob Marley, Burnin&#039; (0600753600672) - фото 2
  • Виниловая пластинка Bob Marley, Burnin&#039; (0600753600672) - фото 3
  • Виниловая пластинка Bob Marley, Burnin&#039; (0600753600672) - фото 4
  • Виниловая пластинка Bob Marley, Burnin&#039; (0600753600672) - фото 5
  • Виниловая пластинка Bob Marley, Burnin&#039; (0600753600672) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402512
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Marley - Burnin' (0600753600672) виниловая пластинка

Burnin — студийный альбом ямайской рэгги-группы The Wailers, вышедший в 1973 году. Burnin, начинающийся с «Get Up Stand Up», призыва к действию, держит более конфронтационный и воинственный тон, чем предыдущие альбомы. Это последний альбом, записанный в составе Марли-Тош-Уэйлер. Питер Тош и Банни Уэйлер покидают коллектив и начинают сольную карьеру, а The Wailers меняют название на Bob Marley &amp;amp;amp;amp;amp; The Wailers. Композиция «I Shot The Sheriff», перепетая Эриком Клэптоном и вошедшая в альбом 461 Ocean Boulevard, заняла 1-ю позицию в Billboard Hot 100[4]. Сам альбом занял #151-ю позицию в Billboards Pop Albums и #41-ю позицию в Billboards Black Albums. В 2003 году Burnin занял 319-ю позицию в списке 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone. В 2007 году альбом был внесён в регистр «National Recording Registry» Библиотеки Конгресса США за его историческое и культурное значение.

Отзывы о товаре Bob Marley - Burnin' (0600753600672) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Burnin — студийный альбом ямайской рэгги-группы The Wailers, вышедший в 1973 году. Burnin, начинающийся с «Get Up Stand Up», призыва к действию, держит более конфронтационный и воинственный тон, чем предыдущие альбомы. Это последний альбом, записанный в составе Марли-Тош-Уэйлер. Питер Тош и Банни Уэйлер покидают коллектив и начинают сольную карьеру, а The Wailers меняют название на Bob Marley &amp;amp;amp;amp;amp; The Wailers. Композиция «I Shot The Sheriff», перепетая Эриком Клэптоном и вошедшая в альбом 461 Ocean Boulevard, заняла 1-ю позицию в Billboard Hot 100[4]. Сам альбом занял #151-ю позицию в Billboards Pop Albums и #41-ю позицию в Billboards Black Albums. В 2003 году Burnin занял 319-ю позицию в списке 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone. В 2007 году альбом был внесён в регистр «National Recording Registry» Библиотеки Конгресса США за его историческое и культурное значение.
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