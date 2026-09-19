Bob Marley - Burnin' (0600753600672) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Bob Marley - Burnin' (0600753600672) виниловая пластинка
Burnin — студийный альбом ямайской рэгги-группы The Wailers, вышедший в 1973 году. Burnin, начинающийся с «Get Up Stand Up», призыва к действию, держит более конфронтационный и воинственный тон, чем предыдущие альбомы. Это последний альбом, записанный в составе Марли-Тош-Уэйлер. Питер Тош и Банни Уэйлер покидают коллектив и начинают сольную карьеру, а The Wailers меняют название на Bob Marley &amp;amp;amp;amp; The Wailers. Композиция «I Shot The Sheriff», перепетая Эриком Клэптоном и вошедшая в альбом 461 Ocean Boulevard, заняла 1-ю позицию в Billboard Hot 100[4]. Сам альбом занял #151-ю позицию в Billboards Pop Albums и #41-ю позицию в Billboards Black Albums. В 2003 году Burnin занял 319-ю позицию в списке 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone. В 2007 году альбом был внесён в регистр «National Recording Registry» Библиотеки Конгресса США за его историческое и культурное значение.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 990 руб. 6 900 руб.998 руб. в СплитQueen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитBelle & Sebastian - Late Night Tales (5060391090498) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитUriah Heep - Look At Yourself (coloured) (4050538679243) винилов...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитSensations' Fix - Fragments Of Light (coloured) (8016158021349) ...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в Сплит4099964007558, Black Sabbath, Paranoid (coloured) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитSam Cooke - Night Beat (Coloured) (8719262041721) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитАлександр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитIl Balletto Di Bronzo - Ys (0602445705993) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитJohn Lord Fonda - Walk Again (3516628380815) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитScan 7 - Dark Territory (4251804144452) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитSantana - III (Original Master Recording) (0886919990515) винило...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитMike Bloomfield; Al Kooper - The Live Adventures Of (coloured) (...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Bob Marley - Burnin' (0600753600672) виниловая пластинка