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Lorde, Melodrama (0602557547108) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lorde, Melodrama (0602557547108) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Lorde, Melodrama (0602557547108) виниловая пластинка - фото 1
Lorde, Melodrama (0602557547108) виниловая пластинка - фото 2
Lorde, Melodrama (0602557547108) виниловая пластинка - фото 3
Lorde, Melodrama (0602557547108) виниловая пластинка - фото 4
Lorde, Melodrama (0602557547108) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Lorde
Альбом (сингл)
Melodrama
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Lorde, Melodrama (0602557547108) виниловая пластинка - фото 1
  • Lorde, Melodrama (0602557547108) виниловая пластинка - фото 2
  • Lorde, Melodrama (0602557547108) виниловая пластинка - фото 3
  • Lorde, Melodrama (0602557547108) виниловая пластинка - фото 4
  • Lorde, Melodrama (0602557547108) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402490
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602557547108]
Исполнитель
Lorde
Альбом (сингл)
Melodrama
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lorde, Melodrama (0602557547108) виниловая пластинка

Lorde, Melodrama (0602557547108) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Lorde, Melodrama (0602557547108) виниловая пластинка

27.06.2023
Рустем

Достоинства:
Очень люблю этот альбом. Наконец-то сделаи переиздание, т.к. его цена на дискогсе доходило до 500 евро. Теперь можно купить по нормально цене.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Качественное оформление и чистый винил. Все супер!



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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602557547108]
Исполнитель
Lorde
Альбом (сингл)
Melodrama
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
Lorde, Melodrama (0602557547108) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
27.06.2023
Рустем

Достоинства:
Очень люблю этот альбом. Наконец-то сделаи переиздание, т.к. его цена на дискогсе доходило до 500 евро. Теперь можно купить по нормально цене.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Качественное оформление и чистый винил. Все супер!


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