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Keane - Hopes And Fears (0602557588996) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Keane - Hopes And Fears (0602557588996) виниловая пластинка

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Keane - Hopes And Fears (0602557588996) виниловая пластинка - фото 1
Keane - Hopes And Fears (0602557588996) виниловая пластинка - фото 2
Keane - Hopes And Fears (0602557588996) виниловая пластинка - фото 3
Keane - Hopes And Fears (0602557588996) виниловая пластинка - фото 4
Keane - Hopes And Fears (0602557588996) виниловая пластинка - фото 5
Keane - Hopes And Fears (0602557588996) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Keane
Альбом (сингл)
Hopes And Fears
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Keane - Hopes And Fears (0602557588996) виниловая пластинка - фото 1
  • Keane - Hopes And Fears (0602557588996) виниловая пластинка - фото 2
  • Keane - Hopes And Fears (0602557588996) виниловая пластинка - фото 3
  • Keane - Hopes And Fears (0602557588996) виниловая пластинка - фото 4
  • Keane - Hopes And Fears (0602557588996) виниловая пластинка - фото 5
  • Keane - Hopes And Fears (0602557588996) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402361
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Keane - Hopes And Fears (0602557588996) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Keane
filter_none Товар входит в коллекцию Keane

Коллекция Keane


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557588996]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Keane
Альбом (сингл)
Hopes And Fears
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Somewhere Only We Know, Bend And Break, We Might As Well Be Strangers, Everybody's Changing, Your Eyes Open, She Has No Time, Can't Stop Now, Sunshine, This Is The Last Time, On A Day Like Today, Untitled 1, Bedshaped
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Keane - Hopes And Fears (0602557588996) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Somewhere Only We Know, Bend And Break, We Might As Well Be Strangers, Everybody's Changing, Your Eyes Open, She Has No Time, Can't Stop Now, Sunshine, This Is The Last Time, On A Day Like Today, Untitled 1, Bedshaped

Отзывы о товаре Keane - Hopes And Fears (0602557588996) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557588996]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Keane
Альбом (сингл)
Hopes And Fears
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Somewhere Only We Know, Bend And Break, We Might As Well Be Strangers, Everybody's Changing, Your Eyes Open, She Has No Time, Can't Stop Now, Sunshine, This Is The Last Time, On A Day Like Today, Untitled 1, Bedshaped
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Somewhere Only We Know, Bend And Break, We Might As Well Be Strangers, Everybody's Changing, Your Eyes Open, She Has No Time, Can't Stop Now, Sunshine, This Is The Last Time, On A Day Like Today, Untitled 1, Bedshaped
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Keane - Hopes And Fears (0602557588996) виниловая пластинка - стоимость товара 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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