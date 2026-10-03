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George Harrison - Wonderwall Music (0602557090307) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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George Harrison - Wonderwall Music (0602557090307) виниловая пластинка

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George Harrison - Wonderwall Music (0602557090307) виниловая пластинка - фото 1
George Harrison - Wonderwall Music (0602557090307) виниловая пластинка - фото 2
George Harrison - Wonderwall Music (0602557090307) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Wonderwall Music
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • George Harrison - Wonderwall Music (0602557090307) виниловая пластинка - фото 1
  • George Harrison - Wonderwall Music (0602557090307) виниловая пластинка - фото 2
  • George Harrison - Wonderwall Music (0602557090307) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402191
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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George Harrison - Wonderwall Music (0602557090307) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Harrison, George
filter_none Товар входит в коллекцию Harrison, George

Коллекция Harrison, George


Характеристики

Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beatles
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Wonderwall Music
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара George Harrison - Wonderwall Music (0602557090307) виниловая пластинка

Track List

A1Microbes
A2Red Lady Too
A3Tabla And Pakavaj
A4In The Park
A5Drilling A Home
A6Guru Vandana
A7Greasy Legs
A8Ski-ing
A9Gat Kirwani
A10Dream Scene
B1Party Seacombe
B2Love Scene
B3Crying
B4Cowboy Music
B5Fantasy Sequins
B6On The Bed
B7Glass Box
B8Wonderwall To Be Here
B9Singing Om

Отзывы о товаре George Harrison - Wonderwall Music (0602557090307) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beatles
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Wonderwall Music
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Microbes
A2Red Lady Too
A3Tabla And Pakavaj
A4In The Park
A5Drilling A Home
A6Guru Vandana
A7Greasy Legs
A8Ski-ing
A9Gat Kirwani
A10Dream Scene
B1Party Seacombe
B2Love Scene
B3Crying
B4Cowboy Music
B5Fantasy Sequins
B6On The Bed
B7Glass Box
B8Wonderwall To Be Here
B9Singing Om
Самовывоз
Доставка
Отзывы


George Harrison - Wonderwall Music (0602557090307) виниловая пластинка - по цене 4090 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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