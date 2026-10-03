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Nick Drake - A Treasury (0602547000569) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nick Drake - A Treasury (0602547000569) виниловая пластинка

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Nick Drake - A Treasury (0602547000569) виниловая пластинка - фото 1
Nick Drake - A Treasury (0602547000569) виниловая пластинка - фото 2
Nick Drake - A Treasury (0602547000569) виниловая пластинка - фото 3
Nick Drake - A Treasury (0602547000569) виниловая пластинка - фото 4
Nick Drake - A Treasury (0602547000569) виниловая пластинка - фото 5
Nick Drake - A Treasury (0602547000569) виниловая пластинка - фото 6
Nick Drake - A Treasury (0602547000569) виниловая пластинка - фото 7
Nick Drake - A Treasury (0602547000569) виниловая пластинка - фото 8
Nick Drake - A Treasury (0602547000569) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Nick Drake
Альбом (сингл)
A Treasury
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nick Drake - A Treasury (0602547000569) виниловая пластинка - фото 1
  • Nick Drake - A Treasury (0602547000569) виниловая пластинка - фото 2
  • Nick Drake - A Treasury (0602547000569) виниловая пластинка - фото 3
  • Nick Drake - A Treasury (0602547000569) виниловая пластинка - фото 4
  • Nick Drake - A Treasury (0602547000569) виниловая пластинка - фото 5
  • Nick Drake - A Treasury (0602547000569) виниловая пластинка - фото 6
  • Nick Drake - A Treasury (0602547000569) виниловая пластинка - фото 7
  • Nick Drake - A Treasury (0602547000569) виниловая пластинка - фото 8
  • Nick Drake - A Treasury (0602547000569) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401960
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nick Drake - A Treasury (0602547000569) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602547000569]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Nick Drake
Альбом (сингл)
A Treasury
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nick Drake - A Treasury (0602547000569) виниловая пластинка

Track List

A1Introduction
A2Hazey Jane II
A3River Man
A4Cello Song
A5Hazey Jane I
A6Pink Moon
A7Poor Boy
B1Magic
B2Place To Be
B3Northern Sky
B4Road
B5Fruit Tree
B6Black Eyed Dog
B7Way To Blue
B8From The Morning

Отзывы о товаре Nick Drake - A Treasury (0602547000569) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602547000569]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Nick Drake
Альбом (сингл)
A Treasury
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание

Track List

A1Introduction
A2Hazey Jane II
A3River Man
A4Cello Song
A5Hazey Jane I
A6Pink Moon
A7Poor Boy
B1Magic
B2Place To Be
B3Northern Sky
B4Road
B5Fruit Tree
B6Black Eyed Dog
B7Way To Blue
B8From The Morning
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nick Drake - A Treasury (0602547000569) виниловая пластинка - по цене 3620 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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