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Eric Clapton - I Still Do (0602547863669) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eric Clapton - I Still Do (0602547863669) виниловая пластинка

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Eric Clapton - I Still Do (0602547863669) виниловая пластинка - фото 2
Eric Clapton - I Still Do (0602547863669) виниловая пластинка - фото 3
Eric Clapton - I Still Do (0602547863669) виниловая пластинка - фото 4
Eric Clapton - I Still Do (0602547863669) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
I Still Do
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eric Clapton - I Still Do (0602547863669) виниловая пластинка - фото 1
  • Eric Clapton - I Still Do (0602547863669) виниловая пластинка - фото 2
  • Eric Clapton - I Still Do (0602547863669) виниловая пластинка - фото 3
  • Eric Clapton - I Still Do (0602547863669) виниловая пластинка - фото 4
  • Eric Clapton - I Still Do (0602547863669) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
Начислим 200 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401823
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Eric Clapton - I Still Do (0602547863669) виниловая пластинка
6 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602547863669]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
I Still Do
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Alabama Woman Blues, Can't Let You Do It, I Will Be There, Spiral, Catch The Blues, Cypress Grove, Little Man, You've Had A Busy Day, Stones In My Passway, I Dreamed I Saw St. Augustine, I'll Be Alright, Somebody's Knockin', I'll Be Seeing You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eric Clapton - I Still Do (0602547863669) виниловая пластинка

Track List

A1Alabama Woman Blues
A2Can't Let You Do It
A3I Will Be There
B4Spiral
B5Catch The Blues
B6Cypress Grove
C7Little Man, You've Had A Busy Day
C8Stones In My Passway
C9I Dreamed I Saw St. Augustine
D10I'll Be Alright
D11Somebody's Knockin'
D12I'll Be Seeing You

Отзывы о товаре Eric Clapton - I Still Do (0602547863669) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602547863669]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
I Still Do
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Alabama Woman Blues, Can't Let You Do It, I Will Be There, Spiral, Catch The Blues, Cypress Grove, Little Man, You've Had A Busy Day, Stones In My Passway, I Dreamed I Saw St. Augustine, I'll Be Alright, Somebody's Knockin', I'll Be Seeing You
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Alabama Woman Blues
A2Can't Let You Do It
A3I Will Be There
B4Spiral
B5Catch The Blues
B6Cypress Grove
C7Little Man, You've Had A Busy Day
C8Stones In My Passway
C9I Dreamed I Saw St. Augustine
D10I'll Be Alright
D11Somebody's Knockin'
D12I'll Be Seeing You
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eric Clapton - I Still Do (0602547863669) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6290 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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