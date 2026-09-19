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Aerosmith - Pump (0602547954381) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Aerosmith - Pump (0602547954381) виниловая пластинка

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Aerosmith - Pump (0602547954381) виниловая пластинка - фото 1
Aerosmith - Pump (0602547954381) виниловая пластинка - фото 2
Aerosmith - Pump (0602547954381) виниловая пластинка - фото 3
Aerosmith - Pump (0602547954381) виниловая пластинка - фото 4
Aerosmith - Pump (0602547954381) виниловая пластинка - фото 5
Aerosmith - Pump (0602547954381) виниловая пластинка - фото 6
Aerosmith - Pump (0602547954381) виниловая пластинка - фото 7
Aerosmith - Pump (0602547954381) виниловая пластинка - фото 8
Aerosmith - Pump (0602547954381) виниловая пластинка - фото 9
Aerosmith - Pump (0602547954381) виниловая пластинка - фото 10
Aerosmith - Pump (0602547954381) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Aerosmith
Альбом (сингл)
Pump
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aerosmith - Pump (0602547954381) виниловая пластинка - фото 1
  • Aerosmith - Pump (0602547954381) виниловая пластинка - фото 2
  • Aerosmith - Pump (0602547954381) виниловая пластинка - фото 3
  • Aerosmith - Pump (0602547954381) виниловая пластинка - фото 4
  • Aerosmith - Pump (0602547954381) виниловая пластинка - фото 5
  • Aerosmith - Pump (0602547954381) виниловая пластинка - фото 6
  • Aerosmith - Pump (0602547954381) виниловая пластинка - фото 7
  • Aerosmith - Pump (0602547954381) виниловая пластинка - фото 8
  • Aerosmith - Pump (0602547954381) виниловая пластинка - фото 9
  • Aerosmith - Pump (0602547954381) виниловая пластинка - фото 10
  • Aerosmith - Pump (0602547954381) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401581
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547954381]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Aerosmith
Альбом (сингл)
Pump
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Young Lust, F. I. N. E., Love In An Elevator, Monkey On My Back, Janie's Got A Gun, The Other Side, My Girl, Don't Get Mad, Get Even, Voodoo Medicine Man, What It Takes
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aerosmith - Pump (0602547954381) виниловая пластинка

Pump — десятый студийный альбом американской рок-группы "Aerosmith". Альбом очень разнообразен по звучанию, в нескольких синглах музыканты используют клавишные и духовую секцию («Love in an Elevator», «The Other Side»), также присутствуют песни с фирменным саундом группы («F.I.N.E.», «Young Lust»), и рок-баллады — «What It Takes». В лирике затрагиваются такие темы, как инцест и убийство («Janie’s Got a Gun») и злоупотребление наркотиками и алкоголем («Monkey on My Back»)[4], а также различные инструментальные интерлюдии — «Hoodoo» и «Dulcimer Stomp». Альбом занял 87-ую позицию в рейтинге «100 лучших рок-альбомов всех времён» по версии журнала Classic Rock.

Отзывы о товаре Aerosmith - Pump (0602547954381) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547954381]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Aerosmith
Альбом (сингл)
Pump
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Young Lust, F. I. N. E., Love In An Elevator, Monkey On My Back, Janie's Got A Gun, The Other Side, My Girl, Don't Get Mad, Get Even, Voodoo Medicine Man, What It Takes
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание
Pump — десятый студийный альбом американской рок-группы "Aerosmith". Альбом очень разнообразен по звучанию, в нескольких синглах музыканты используют клавишные и духовую секцию («Love in an Elevator», «The Other Side»), также присутствуют песни с фирменным саундом группы («F.I.N.E.», «Young Lust»), и рок-баллады — «What It Takes». В лирике затрагиваются такие темы, как инцест и убийство («Janie’s Got a Gun») и злоупотребление наркотиками и алкоголем («Monkey on My Back»)[4], а также различные инструментальные интерлюдии — «Hoodoo» и «Dulcimer Stomp». Альбом занял 87-ую позицию в рейтинге «100 лучших рок-альбомов всех времён» по версии журнала Classic Rock.
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