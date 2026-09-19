Aerosmith - Pump (0602547954381) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Aerosmith - Pump (0602547954381) виниловая пластинка
Pump — десятый студийный альбом американской рок-группы "Aerosmith". Альбом очень разнообразен по звучанию, в нескольких синглах музыканты используют клавишные и духовую секцию («Love in an Elevator», «The Other Side»), также присутствуют песни с фирменным саундом группы («F.I.N.E.», «Young Lust»), и рок-баллады — «What It Takes». В лирике затрагиваются такие темы, как инцест и убийство («Janie’s Got a Gun») и злоупотребление наркотиками и алкоголем («Monkey on My Back»)[4], а также различные инструментальные интерлюдии — «Hoodoo» и «Dulcimer Stomp». Альбом занял 87-ую позицию в рейтинге «100 лучших рок-альбомов всех времён» по версии журнала Classic Rock.
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