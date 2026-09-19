Конструктор "Строитель малыш" 60 деталей Юг-Пласт 9016
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%830 руб. 1 394 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 395225
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
60 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х37х4
Вес, г.
840
Описание товара Конструктор "Строитель малыш" 60 деталей Юг-Пласт 9016
Конструктор Юг-Пласт Строитель-мини - игрушка, с которой малыш может играть, начиная с самого раннего возраста. Размер кубиков подобран специально для удобства малышей. Они надёжны и будут служить много лет, а яркие цвета кубиков помогут в обучении цветам.В набор входит 60 элементов разной формы.Конструктор Строитель-мини изготовлен из качественного пластика, безопасного для детей.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
60 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Конструктор Юг-Пласт Строитель-мини - игрушка, с которой малыш может играть, начиная с самого раннего возраста. Размер кубиков подобран специально для удобства малышей. Они надёжны и будут служить много лет, а яркие цвета кубиков помогут в обучении цветам.В набор входит 60 элементов разной формы.Конструктор Строитель-мини изготовлен из качественного пластика, безопасного для детей.
Конструктор "Строитель малыш" 60 деталей Юг-Пласт 9016 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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