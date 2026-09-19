Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
поршневой ременной
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394141
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Компрессор поршневой Patriot WO 180K безмасляный
Компрессор Patriot WO 180K – портативная модель на основе безмасляного поршневого компрессора с приводом ременного типа, обеспечивающая подачу чистого воздуха на пневматические инструменты. Благодаря применению тефлоновых колец на поршне с низкими показателями трения повышается устойчивость к износу. Прессостат поддерживает давление в заданном диапазоне, что гарантирует стабильную работу прибора. В двигателе имеется термопредохранитель, предотвращающий перегрев. Вместе с компрессором поставляются пневмопистолет с манометром и набор аксессуаров. Компрессор Patriot WO 180K станет надежным помощником для выездных работ.
Компрессор Patriot WO 180K – портативная модель на основе безмасляного поршневого компрессора с приводом ременного типа, обеспечивающая подачу чистого воздуха на пневматические инструменты. Благодаря применению тефлоновых колец на поршне с низкими показателями трения повышается устойчивость к износу. Прессостат поддерживает давление в заданном диапазоне, что гарантирует стабильную работу прибора. В двигателе имеется термопредохранитель, предотвращающий перегрев. Вместе с компрессором поставляются пневмопистолет с манометром и набор аксессуаров. Компрессор Patriot WO 180K станет надежным помощником для выездных работ.
Компрессор поршневой Patriot WO 180K безмасляный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Компрессор поршневой Patriot WO 180K безмасляный