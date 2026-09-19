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Компрессор поршневой Patriot WO 180K безмасляный купить с доставкой в Москве
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Компрессор поршневой Patriot WO 180K безмасляный

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Компрессор поршневой Patriot WO 180K безмасляный - фото 1
Компрессор поршневой Patriot WO 180K безмасляный - фото 2
Компрессор поршневой Patriot WO 180K безмасляный - фото 3
Компрессор поршневой Patriot WO 180K безмасляный - фото 4
Компрессор поршневой Patriot WO 180K безмасляный - фото 5
Компрессор поршневой Patriot WO 180K безмасляный - фото 6
Компрессор поршневой Patriot WO 180K безмасляный - фото 7
Компрессор поршневой Patriot WO 180K безмасляный - фото 8
Компрессор поршневой Patriot WO 180K безмасляный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
поршневой ременной
  • Компрессор поршневой Patriot WO 180K безмасляный - фото 1
  • Компрессор поршневой Patriot WO 180K безмасляный - фото 2
  • Компрессор поршневой Patriot WO 180K безмасляный - фото 3
  • Компрессор поршневой Patriot WO 180K безмасляный - фото 4
  • Компрессор поршневой Patriot WO 180K безмасляный - фото 5
  • Компрессор поршневой Patriot WO 180K безмасляный - фото 6
  • Компрессор поршневой Patriot WO 180K безмасляный - фото 7
  • Компрессор поршневой Patriot WO 180K безмасляный - фото 8
  • Компрессор поршневой Patriot WO 180K безмасляный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394141
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
поршневой ременной
Производительность
0
Питание электрического двигателя
220 В
Высота, см
35
Ширина, см
27
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х34х33
Вес, кг.
5.38

Описание товара Компрессор поршневой Patriot WO 180K безмасляный

Компрессор Patriot WO 180K – портативная модель на основе безмасляного поршневого компрессора с приводом ременного типа, обеспечивающая подачу чистого воздуха на пневматические инструменты. Благодаря применению тефлоновых колец на поршне с низкими показателями трения повышается устойчивость к износу. Прессостат поддерживает давление в заданном диапазоне, что гарантирует стабильную работу прибора. В двигателе имеется термопредохранитель, предотвращающий перегрев. Вместе с компрессором поставляются пневмопистолет с манометром и набор аксессуаров. Компрессор Patriot WO 180K станет надежным помощником для выездных работ.

Отзывы о товаре Компрессор поршневой Patriot WO 180K безмасляный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
поршневой ременной
Производительность
0
Питание электрического двигателя
220 В
Высота, см
35
Ширина, см
27
Безмаслянный
да
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание
Компрессор Patriot WO 180K – портативная модель на основе безмасляного поршневого компрессора с приводом ременного типа, обеспечивающая подачу чистого воздуха на пневматические инструменты. Благодаря применению тефлоновых колец на поршне с низкими показателями трения повышается устойчивость к износу. Прессостат поддерживает давление в заданном диапазоне, что гарантирует стабильную работу прибора. В двигателе имеется термопредохранитель, предотвращающий перегрев. Вместе с компрессором поставляются пневмопистолет с манометром и набор аксессуаров. Компрессор Patriot WO 180K станет надежным помощником для выездных работ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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