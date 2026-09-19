Набор принадлежностей Metabo 627190000
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Характеристики
Описание товара Набор принадлежностей Metabo 627190000
Набор сверл Metabo 627190000 состоит из 18 предметов и включает сверла для сверления дерева, камня и металла диаметром 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм. Такой комплект обеспечит вас оснасткой разного назначения, использовать которую вы сможете в сверлильном станке или электродрели. Спиральные (винтовые) сверла изготовлены методом проката из стали марки HSS-R - инструментальной быстрорежущей стали. Все представленные в комплекте Metabo 627190000 сверла для обработки металла, дерева и минеральных стройматериалов снабжены шестигранными хвостовиками для фиксации в патронах инструментов. Большим преимуществом комплекта является пластиковый пенал с прозрачной передней крышкой, в котором находится вся оснастка. Пенал позволит с удобством хранить и перевозить ваши сверла без риска потерять некоторые из них.
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