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Набор принадлежностей Metabo 627190000 купить с доставкой в Москве
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Набор принадлежностей Metabo 627190000

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Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 1
Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 2
Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 3
Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 4
Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 5
Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 6
Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 7
Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 8
Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 9
Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 10
Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 11
Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 12
Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 13
Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 14
Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 15
Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 1
  • Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 2
  • Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 3
  • Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 4
  • Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 5
  • Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 6
  • Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 7
  • Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 8
  • Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 9
  • Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 10
  • Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 11
  • Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 12
  • Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 13
  • Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 14
  • Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 15
  • Набор принадлежностей Metabo 627190000 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394036
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Набор инструментов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х6
Вес, г.
700

Описание товара Набор принадлежностей Metabo 627190000

Набор сверл Metabo 627190000 состоит из 18 предметов и включает сверла для сверления дерева, камня и металла диаметром 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм. Такой комплект обеспечит вас оснасткой разного назначения, использовать которую вы сможете в сверлильном станке или электродрели. Спиральные (винтовые) сверла изготовлены методом проката из стали марки HSS-R - инструментальной быстрорежущей стали. Все представленные в комплекте Metabo 627190000 сверла для обработки металла, дерева и минеральных стройматериалов снабжены шестигранными хвостовиками для фиксации в патронах инструментов. Большим преимуществом комплекта является пластиковый пенал с прозрачной передней крышкой, в котором находится вся оснастка. Пенал позволит с удобством хранить и перевозить ваши сверла без риска потерять некоторые из них.

Отзывы о товаре Набор принадлежностей Metabo 627190000




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Набор инструментов
Страна производитель
Китай
Описание
Набор сверл Metabo 627190000 состоит из 18 предметов и включает сверла для сверления дерева, камня и металла диаметром 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм. Такой комплект обеспечит вас оснасткой разного назначения, использовать которую вы сможете в сверлильном станке или электродрели. Спиральные (винтовые) сверла изготовлены методом проката из стали марки HSS-R - инструментальной быстрорежущей стали. Все представленные в комплекте Metabo 627190000 сверла для обработки металла, дерева и минеральных стройматериалов снабжены шестигранными хвостовиками для фиксации в патронах инструментов. Большим преимуществом комплекта является пластиковый пенал с прозрачной передней крышкой, в котором находится вся оснастка. Пенал позволит с удобством хранить и перевозить ваши сверла без риска потерять некоторые из них.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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