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Набор бит и сверл Metabo 626707000 (55 предметов) купить с доставкой в Москве
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Набор бит и сверл Metabo 626707000 (55 предметов)

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Набор бит и сверл Metabo 626707000 (55 предметов)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 345527
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Набор инструментов
Размеры в упаковке, см
37х19х6
Вес, кг.
1.27

Описание товара Набор бит и сверл Metabo 626707000 (55 предметов)

Состоит из: сверла по металлу HSS-TiN (14 шт.): 2х1,5мм, 2х2мм, 1х2,5мм, 2х3мм, 1х3,5мм, 1х4мм, 1х4,5мм, 1х5мм, 1х5,5мм, 1х6мм, 1х6,5мм, Сверла по камню с твердосплавной напайкой (7 шт.): 1х4мм, 1х5мм, 2х6мм, 1х7мм, 1х8мм, 1х10мм, Буравы (5 шт.): по 1x 4мм, 5мм, 6мм, 8мм, 10мм, Плоские сверла по дереву (2 шт.): по 1x 16мм, 22мм, Насадки S 2, длина = 25 мм (18 шт.): по 1x PH1, PH2, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, SL4, SL6, SL7, T15, T20, T25, H3, H4, H5, H6, Торцовые ключи (4 шт.): по 1x 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 1xшаблон, 1xобойный нож, 1xмагнитный держатель для инструментальных насадок, 1xзенкер, 1xпереходник для торцового ключа, Высококачественный прочный футляр специального дизайна Metabo.

Отзывы о товаре Набор бит и сверл Metabo 626707000 (55 предметов)




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Набор инструментов
Описание
Состоит из: сверла по металлу HSS-TiN (14 шт.): 2х1,5мм, 2х2мм, 1х2,5мм, 2х3мм, 1х3,5мм, 1х4мм, 1х4,5мм, 1х5мм, 1х5,5мм, 1х6мм, 1х6,5мм, Сверла по камню с твердосплавной напайкой (7 шт.): 1х4мм, 1х5мм, 2х6мм, 1х7мм, 1х8мм, 1х10мм, Буравы (5 шт.): по 1x 4мм, 5мм, 6мм, 8мм, 10мм, Плоские сверла по дереву (2 шт.): по 1x 16мм, 22мм, Насадки S 2, длина = 25 мм (18 шт.): по 1x PH1, PH2, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, SL4, SL6, SL7, T15, T20, T25, H3, H4, H5, H6, Торцовые ключи (4 шт.): по 1x 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 1xшаблон, 1xобойный нож, 1xмагнитный держатель для инструментальных насадок, 1xзенкер, 1xпереходник для торцового ключа, Высококачественный прочный футляр специального дизайна Metabo.
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