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Набор шарнирных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 7 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27101-H7) купить с доставкой в Москве
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Набор шарнирных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 7 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27101-H7)

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Набор шарнирных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 7 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27101-H7) - фото 1
Набор шарнирных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 7 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27101-H7) - фото 2
Набор шарнирных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 7 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27101-H7) - фото 3
Набор шарнирных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 7 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27101-H7) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
для слесарных и монтажных работ
Количество предметов, шт
7
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Кмоплектация
Набор ключей комбинированных Зубр 27101-H7 8-19 мм, 7 предметов
  • Набор шарнирных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 7 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27101-H7) - фото 1
  • Набор шарнирных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 7 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27101-H7) - фото 2
  • Набор шарнирных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 7 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27101-H7) - фото 3
  • Набор шарнирных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 7 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27101-H7) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 580 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719273
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор шарнирных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 7 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27101-H7)
3 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Область применения
для слесарных и монтажных работ
Количество предметов, шт
7
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Кмоплектация
Набор ключей комбинированных Зубр 27101-H7 8-19 мм, 7 предметов
Упаковка
клипса/держатель
Количество гаечных ключей, шт
0
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
19
Количество бит, шт
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х14х5
Вес, кг.
1.1

Описание товара Набор шарнирных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 7 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27101-H7)

Набор шарнирных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 7 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27101-H7)



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Отзывы о товаре Набор шарнирных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 7 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27101-H7)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Область применения
для слесарных и монтажных работ
Количество предметов, шт
7
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Кмоплектация
Набор ключей комбинированных Зубр 27101-H7 8-19 мм, 7 предметов
Упаковка
клипса/держатель
Количество гаечных ключей, шт
0
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
19
Количество бит, шт
7
Страна производитель
Китай
Описание
Набор шарнирных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 7 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27101-H7)


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор шарнирных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 7 шт, 8 - 19 мм, Профессионал (27101-H7) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3580 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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