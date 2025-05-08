Юла-карусель с шариками 17 см в пакете 01323
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%599 руб. 1 292 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393593
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
полистирол
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 6 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х17х17
Вес, г.
389
Описание товара Юла-карусель с шариками 17 см в пакете 01323
Особенность этой игрушки в её простом механизме запуска, отлаженным таким образом, что игрушка заводится от лёгкого прикосновения младенца. Сквозь прозрачный купол волчка можно наблюдать, как 2 вида разноцветных шариков движутся, словно на карусели, забавно подскакивая. Игрушка выполнена из качественного безопасного для крохи пластика, яркие цвета привлекают взгляд и учат концентрировать внимание ребёнка на предмете.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
полистирол
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 6 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Особенность этой игрушки в её простом механизме запуска, отлаженным таким образом, что игрушка заводится от лёгкого прикосновения младенца. Сквозь прозрачный купол волчка можно наблюдать, как 2 вида разноцветных шариков движутся, словно на карусели, забавно подскакивая. Игрушка выполнена из качественного безопасного для крохи пластика, яркие цвета привлекают взгляд и учат концентрировать внимание ребёнка на предмете.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая юла! Ребенок в 8 месяцев сам нажимает на кнопку! Сил хватает. Может играть с ней подолгу. Из минусов- шарики достаточно громко перекатываются.
Достоинства:
Комментарий:
юла красивая с шариками, при нажатии вращаются, ребятёнку понравится
Достоинства:
Комментарий:
игрушка хорошая, работает, крутится ,но доставлена совсем без упаковки
Достоинства:
Комментарий:
пришла немного поцарапанная, как буд- то б\\у
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
Малышка очень довольна. сразу поняла,что с ней делать. игрушка супер. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
все работает ,внуку понравилась .
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая игрушка, ребёнок доволен, лёгкая, удобно держать в руках, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Классная Юла, шарики вертятся в разные стороны, кошка и ребенок в восторге)
Достоинства:
Комментарий:
Классная игрушка, ребенок заинтересован
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая карусель для детишек до года. Устойчивая, лёгкая. С очень удобной клавишей для маленькой ручки. Шарики внутри очень подвижные.
Достоинства:
Комментарий:
прикольная, но мы пока только наблюдаем и хлопаем по ней а так для развития моторики норм
Достоинства:
Комментарий:
работает. упакована хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Мой внук смотрел на шарики внутри, с удовольствием
Достоинства:
Комментарий:
юла очень красивая ,легко нажимается, шарики крутятся .,ребенок радуется
Достоинства:
Комментарий:
красивая игрушка , интересная
Достоинства:
Комментарий:
игрушка хорошая, у других моих детей была такая уже, но упаковка пришла всё рваная.
Достоинства:
Комментарий:
юла супер, дети играют и им нравится
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка порвана. Игрушка исправн
Достоинства:
Комментарий:
Яркая,устойчивая,пластик прочный.Легкое нажатие- ребенок справится!
Юла-карусель с шариками 17 см в пакете 01323 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Юла-карусель с шариками 17 см в пакете 01323
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая юла! Ребенок в 8 месяцев сам нажимает на кнопку! Сил хватает. Может играть с ней подолгу. Из минусов- шарики достаточно громко перекатываются.
Достоинства:
Комментарий:
юла красивая с шариками, при нажатии вращаются, ребятёнку понравится
Достоинства:
Комментарий:
игрушка хорошая, работает, крутится ,но доставлена совсем без упаковки
Достоинства:
Комментарий:
пришла немного поцарапанная, как буд- то б\\у
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
Малышка очень довольна. сразу поняла,что с ней делать. игрушка супер. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
все работает ,внуку понравилась .
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая игрушка, ребёнок доволен, лёгкая, удобно держать в руках, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Классная Юла, шарики вертятся в разные стороны, кошка и ребенок в восторге)
Достоинства:
Комментарий:
Классная игрушка, ребенок заинтересован
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая карусель для детишек до года. Устойчивая, лёгкая. С очень удобной клавишей для маленькой ручки. Шарики внутри очень подвижные.
Достоинства:
Комментарий:
прикольная, но мы пока только наблюдаем и хлопаем по ней а так для развития моторики норм
Достоинства:
Комментарий:
работает. упакована хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Мой внук смотрел на шарики внутри, с удовольствием
Достоинства:
Комментарий:
юла очень красивая ,легко нажимается, шарики крутятся .,ребенок радуется
Достоинства:
Комментарий:
красивая игрушка , интересная
Достоинства:
Комментарий:
игрушка хорошая, у других моих детей была такая уже, но упаковка пришла всё рваная.
Достоинства:
Комментарий:
юла супер, дети играют и им нравится
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка порвана. Игрушка исправн
Достоинства:
Комментарий:
Яркая,устойчивая,пластик прочный.Легкое нажатие- ребенок справится!