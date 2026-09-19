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Машина-сортер в коробке VIGA 51612 купить с доставкой в Москве
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Машина-сортер в коробке VIGA 51612

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Машина-сортер в коробке VIGA 51612
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сортер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
1 660 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392041
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Сортер
Комплектация
сортер, аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х15
Вес, г.
483

Описание товара Машина-сортер в коробке VIGA 51612

Каталка Viga Toys (Вига Тойс) Машинка-сортер - прекрасная игрушка для малышей, которые только недавно научились ходить. Выполнена в скандинавском стиле, новый вид классической игрушки. Могут проталкивать деревянные фигурки (треугольник, эллипс, звезда, квадрат, трапеция, цилиндр) через соответствующие отверстия, затем открывать крышку и вынимать их, чтобы начать игру сначала

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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Сортер
Комплектация
сортер, аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Каталка Viga Toys (Вига Тойс) Машинка-сортер - прекрасная игрушка для малышей, которые только недавно научились ходить. Выполнена в скандинавском стиле, новый вид классической игрушки. Могут проталкивать деревянные фигурки (треугольник, эллипс, звезда, квадрат, трапеция, цилиндр) через соответствующие отверстия, затем открывать крышку и вынимать их, чтобы начать игру сначала
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машина-сортер в коробке VIGA 51612 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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