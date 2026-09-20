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Игрушка логическая CUBIKA "Башня" 8 дет. купить с доставкой в Москве
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Игрушка логическая CUBIKA "Башня" 8 дет.

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Игрушка логическая CUBIKA &quot;Башня&quot; 8 дет. - фото 1
Игрушка логическая CUBIKA &quot;Башня&quot; 8 дет. - фото 2
Игрушка логическая CUBIKA &quot;Башня&quot; 8 дет. - фото 3
Игрушка логическая CUBIKA &quot;Башня&quot; 8 дет. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Логическая игра
  • Игрушка логическая CUBIKA &quot;Башня&quot; 8 дет. - фото 1
  • Игрушка логическая CUBIKA &quot;Башня&quot; 8 дет. - фото 2
  • Игрушка логическая CUBIKA &quot;Башня&quot; 8 дет. - фото 3
  • Игрушка логическая CUBIKA &quot;Башня&quot; 8 дет. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
960 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 525306
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Характеристики

Бренд
Cubika
Тип товара
Логическая игра
Комплектация
игровые элементы - 8 шт., упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Страна производства
Украина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х7
Вес, г.
500

Описание товара Игрушка логическая CUBIKA "Башня" 8 дет.

Логическая игра CUBIKA Башня, 8 дет. понравится любому малышу. Башня состоит из 8 цветных деревянных деталей, каждая из которых имеет разную форму, поэтому не каждая их комбинация обеспечит устойчивость башни. Задача ребенка заключается в том, чтобы выставить их в правильном порядке.

Отзывы о товаре Игрушка логическая CUBIKA "Башня" 8 дет.




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Характеристики
Бренд
Cubika
Тип товара
Логическая игра
Комплектация
игровые элементы - 8 шт., упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Страна производства
Украина
Страна производитель
Китай
Описание
Логическая игра CUBIKA Башня, 8 дет. понравится любому малышу. Башня состоит из 8 цветных деревянных деталей, каждая из которых имеет разную форму, поэтому не каждая их комбинация обеспечит устойчивость башни. Задача ребенка заключается в том, чтобы выставить их в правильном порядке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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