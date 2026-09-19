Юла-карусель "Домашние любимцы" 17 см в пакете 01383
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Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%870 руб. 1 428 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393606
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х17х17
Вес, г.
340
Описание товара Юла-карусель "Домашние любимцы" 17 см в пакете 01383
Эта игрушка привлекает внимание своим ярким дизайном и совершенным пусковым механизмом. Под прозрачным куполом, словно на карусели расположились фигурки кошечек и собачек, выполненные из яркого пластика. Чтобы запустить юлу достаточно лёгкого прикосновения на кнопку, с такой задачей справится даже кроха. Во время вращения домашние любимцы начнут стремительно кружиться, словно в хороводе. Ребёнок будет с увлечением наблюдать за забавным танцем, а когда он прекратится, запустит волчок снова. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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Эта игрушка привлекает внимание своим ярким дизайном и совершенным пусковым механизмом. Под прозрачным куполом, словно на карусели расположились фигурки кошечек и собачек, выполненные из яркого пластика. Чтобы запустить юлу достаточно лёгкого прикосновения на кнопку, с такой задачей справится даже кроха. Во время вращения домашние любимцы начнут стремительно кружиться, словно в хороводе. Ребёнок будет с увлечением наблюдать за забавным танцем, а когда он прекратится, запустит волчок снова. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Юла-карусель "Домашние любимцы" 17 см в пакете 01383 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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