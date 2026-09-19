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Кольца для прицела Veber SR-1003H купить с доставкой в Москве
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Кольца для прицела Veber SR-1003H

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Кольца для прицела Veber SR-1003H - фото 1
Кольца для прицела Veber SR-1003H - фото 2
Кольца для прицела Veber SR-1003H - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кольца для прицела
  • Кольца для прицела Veber SR-1003H - фото 1
  • Кольца для прицела Veber SR-1003H - фото 2
  • Кольца для прицела Veber SR-1003H - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391618
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Тип колец
высокие
Высота установки прицела, мм
25
Диаметр кольца, мм
25.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х2
Вес, г.
200

Описание товара Кольца для прицела Veber SR-1003H

Кольца для прицела типа SR-1003H предназначены для установки на оружие Remington 700 L/A&S/A, 40X, 78, 721, 725. Материал всех крепежных элементов — сталь. Все детали колец изготовлены из стали, установка колец возможна на базу SB-REM101 (приобретается отдельно).

Отзывы о товаре Кольца для прицела Veber SR-1003H




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Тип колец
высокие
Высота установки прицела, мм
25
Диаметр кольца, мм
25.4
Страна производитель
Китай
Описание
Кольца для прицела типа SR-1003H предназначены для установки на оружие Remington 700 L/A&S/A, 40X, 78, 721, 725. Материал всех крепежных элементов — сталь. Все детали колец изготовлены из стали, установка колец возможна на базу SB-REM101 (приобретается отдельно).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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