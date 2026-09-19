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Характеристики
Тип товара
Крепление
Крепление на планку
ласточкин хвост
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391638
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Описание товара Моноблок для прицела Veber 3011 ZR
Моноблок Veber 3011 ZR предназначен для установки на оружие с установочной базой «ласточкин хвост» 11 мм длиной от 65 мм оптических прицелов диаметром 30 мм. Благодаря комплектным переходным кольцам-вставкам, крепление также подойдет для прицелов диаметром 25.4 мм. Посадочное место на «ласточкином хвосте» – прямое.
Пружинная система компенсации энергии отдачи при выстреле позволяет использовать даже бюджетные оптические прицелы на более мощном оружии.
Моноблок пригоден для установки оптических прицелов на пневматическом оружии лицензионного типа (до 25 Дж), а также на гладкоствольном и нарезном охотничьем оружии до 4400 Дж.
При установке изделия на оружие следует учитывать направление отдачи при выстреле. При установке на огнестрельном оружии, пружина и стопорный шип (дополнительно фиксирующий моноблок на корпусе винтовки) должны быть обращены в сторону приклада (стрелка), а при использовании на пневматике – наоборот
Детали крепления произведены из высокопрочного алюминиевого сплава, 4 винта на каждом кольце и 4 винта на корпусе – из стали.
Является аналогом конструкции Bullseye ZR-Mount.
Моноблок Veber 3011 ZR предназначен для установки на оружие с установочной базой «ласточкин хвост» 11 мм длиной от 65 мм оптических прицелов диаметром 30 мм. Благодаря комплектным переходным кольцам-вставкам, крепление также подойдет для прицелов диаметром 25.4 мм. Посадочное место на «ласточкином хвосте» – прямое.
Пружинная система компенсации энергии отдачи при выстреле позволяет использовать даже бюджетные оптические прицелы на более мощном оружии.
Моноблок пригоден для установки оптических прицелов на пневматическом оружии лицензионного типа (до 25 Дж), а также на гладкоствольном и нарезном охотничьем оружии до 4400 Дж.
При установке изделия на оружие следует учитывать направление отдачи при выстреле. При установке на огнестрельном оружии, пружина и стопорный шип (дополнительно фиксирующий моноблок на корпусе винтовки) должны быть обращены в сторону приклада (стрелка), а при использовании на пневматике – наоборот
Детали крепления произведены из высокопрочного алюминиевого сплава, 4 винта на каждом кольце и 4 винта на корпусе – из стали.
Является аналогом конструкции Bullseye ZR-Mount.
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