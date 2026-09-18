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Характеристики
Тип товара
Крепление
Крепление на планку
Weaver
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332347
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Описание товара Крепление для прицела Veber 3021 CT Weaver быстросъёмное
Быстросъемное крепление Veber 3021 CT Weaver предназначено для быстрой установки оптических прицелов с посадочным диаметром 30 мм (в комплекте переходные кольца на 25.4 мм) на оружие, имеющее установочную планку Weaver. Моноблок обеспечивает точность установки благодаря соосности колец. 12 винтов (по 3 с каждой стороны кольца) увеличивают надежность крепления прицела. На каждом кольце моноблока находятся по три планки Weaver для крепления дополнительного оборудования. Высота установки (от верхней плоскости Weaver до оптической оси) 32 мм. Расстояние между кольцами 75 мм. В комплекте шестигранный ключ. Моноблок изготовлен из прочного алюминиевого сплава, винты – из стали.
Быстросъемное крепление Veber 3021 CT Weaver предназначено для быстрой установки оптических прицелов с посадочным диаметром 30 мм (в комплекте переходные кольца на 25.4 мм) на оружие, имеющее установочную планку Weaver. Моноблок обеспечивает точность установки благодаря соосности колец. 12 винтов (по 3 с каждой стороны кольца) увеличивают надежность крепления прицела. На каждом кольце моноблока находятся по три планки Weaver для крепления дополнительного оборудования. Высота установки (от верхней плоскости Weaver до оптической оси) 32 мм. Расстояние между кольцами 75 мм. В комплекте шестигранный ключ. Моноблок изготовлен из прочного алюминиевого сплава, винты – из стали.
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