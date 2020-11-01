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Точилка для топоров и ножей Fiskars (120740)

Артикул: 38935
Точилка для топоров и ножей Fiskars (120740)
1 360 руб. 
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+ 64 КэтКоинов
Артикул: 38935
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiskars
Тип товараТопоры
Простой в использовании механизм и жесткий керамический диск с канавками обеспечивают оптимальную режущую кромку и непревзойденную производительность для топоров и ножей. Xsharp обеспечит бесперебойную работу благодаря подкладке против скольжения и простой сборке-разборке для быстрой очистки и обслуживания. 2 точилки в 1. Керамические шлифовальные круги имеют чётко обозначенные пазы как для топоров, так и для ножей Простой в использовании механизм обеспечивает оптимальный угол заточки.


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Самовывоз невозможен
Точилка для топоров и ножей Fiskars (120740) - по цене 1360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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