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Характеристики
Тип товара
Нивелир
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
50
Дальность построения с приемником, м
80
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 389071
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Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL Omniliner G3D
Лазерный нивелир Omniliner G3D Kit Condtrol 1-2-406 – один из лучших в своем ценовом сегменте. Поможет качественно выполнить отделку поверхностей, оформление интерьера или ландшафта. Его удобно использовать при укладке плитки, прокладке кабеля, монтаже предметов декора, в том числе расположенных на противоположных стенах элементов.
Излучатели генерируют лучи зеленого цвета, который воспринимается человеческим глазом в четыре раза ярче чем, красный.
Высокий класс пылевлагозащиты исключает попадание внутрь корпуса воды и мелких частиц, а ударопрочная конструкция защищает прибор от ударов и падений.
Ресурс аккумуляторов увеличен до 5200 мАч, поэтому нивелир работает долго и безотказно, экономя ваше время и деньги.
Наличие импульсного режима позволяет работать не только на заявленном в технических характеристиках расстоянии – 50 метров. С детектором-отражателем рабочий диапазон достигает 80 метров.
Лазерный нивелир Omniliner G3D Kit Condtrol 1-2-406 – один из лучших в своем ценовом сегменте. Поможет качественно выполнить отделку поверхностей, оформление интерьера или ландшафта. Его удобно использовать при укладке плитки, прокладке кабеля, монтаже предметов декора, в том числе расположенных на противоположных стенах элементов.
Излучатели генерируют лучи зеленого цвета, который воспринимается человеческим глазом в четыре раза ярче чем, красный.
Высокий класс пылевлагозащиты исключает попадание внутрь корпуса воды и мелких частиц, а ударопрочная конструкция защищает прибор от ударов и падений.
Ресурс аккумуляторов увеличен до 5200 мАч, поэтому нивелир работает долго и безотказно, экономя ваше время и деньги.
Наличие импульсного режима позволяет работать не только на заявленном в технических характеристиках расстоянии – 50 метров. С детектором-отражателем рабочий диапазон достигает 80 метров.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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