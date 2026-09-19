Очки CONDTROL для лазерных приборов (зеленые)
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Характеристики
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 389064
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х10х6
Вес, г.
50
Описание товара Очки CONDTROL для лазерных приборов (зеленые)
Очки CONDTROL – полезный аксессуар для тех, кто регулярно работает с лазерными измерительными приборами. Очки позволяют лучше разглядеть лазерную точку или линию в условиях яркой освещенности.
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Бренд
Тип товара
Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования
Страна производитель
Китай
Очки CONDTROL – полезный аксессуар для тех, кто регулярно работает с лазерными измерительными приборами. Очки позволяют лучше разглядеть лазерную точку или линию в условиях яркой освещенности.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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