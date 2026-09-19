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Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 купить с доставкой в Москве
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Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116

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Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 1
Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 2
Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 3
Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 4
Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 5
Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 6
Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 7
Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 8
Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 9
Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 10
Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 11
Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 12
Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 13
Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 14
Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 15
Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 16
Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 17
Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
600
Цвет
черный
Объем емкости для сока, л
0.55
Количество скоростей
2
  • Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 1
  • Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 2
  • Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 3
  • Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 4
  • Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 5
  • Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 6
  • Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 7
  • Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 8
  • Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 9
  • Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 10
  • Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 11
  • Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 12
  • Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 13
  • Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 14
  • Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 15
  • Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 16
  • Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 17
  • Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388750
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
600
Цвет
черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.55
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Длина шнура
1.1
Комплектация
соковыжималка, аксессуары, документация, упаковка
Габариты (ШхВхГ)
19x26.5x33.8 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х29х22
Вес, кг.
2.9

Описание товара Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116

Каждый день натуральный сок! Центробежная соковыжималка Kitfort КТ-1116 даёт возможность радовать родных свежевыжатыми соками. Она прекрасно справляется с овощами, фруктами, зеленью! А благодаря широкой горловине плоды можно загружать целиком без предварительного измельчения. Эффективная работа. Острая тёрка и мелкий фильтр из нержавеющей стали позволяют за считанные секунды отжимать фрукты, овощи и зелень! Защитная блокирующая ручка. В конструкции соковыжималки предусмотрен защитный механизм, который препятствует включению устройства в неправильно собранном виде. Соковыжималка не включится без надетой на крышку блокировочной ручки. Прочный толкатель с зубцами. Прочный толкатель с зубцами выполнен из пищевой пластмассы и отлично прессует разнообразные плоды, подающиеся к нему через горловину соковыжималки. 2 скорости работы. На боковой стороне соковыжималки находится регулятор скоростей. Благодаря ему вы можете выбрать для каждого плода оптимальную скорость, чтобы выжать из него как можно больше сока. Сепаратор для пены. Фрукты в соковыжималке перерабатываются достаточно быстро, поэтому образование пены в готовом соке практически неизбежно. Для вашего удобства контейнер имеет сепаратор для пены, представляющий собой пластиковую перегородку, которая отсекает пену от сока. Контейнер для жмыха. После загрузки продуктов во включенную соковыжималку, процесс отжима начинается немедленно. Жмых попадает в отдельный съёмный контейнер, который удобно мыть после приготовления сока. Надёжная и удобная конструкция. Все комплектующие соковыжималки выполнены из надёжных материалов. Корпус соковыжималки выполнен из прочного пластика, способного выдержать большие нагрузки. Чаша, крышка и толкатель из прочной пищевой пластмассы, а фильтр из нержавеющей стали.

Отзывы о товаре Соковыжималка центробежная Kitfort КТ-1116




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
600
Цвет
черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.55
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Длина шнура
1.1
Комплектация
соковыжималка, аксессуары, документация, упаковка
Развернуть
Габариты (ШхВхГ)
19x26.5x33.8 см
Страна производитель
Китай
Описание
Каждый день натуральный сок! Центробежная соковыжималка Kitfort КТ-1116 даёт возможность радовать родных свежевыжатыми соками. Она прекрасно справляется с овощами, фруктами, зеленью! А благодаря широкой горловине плоды можно загружать целиком без предварительного измельчения. Эффективная работа. Острая тёрка и мелкий фильтр из нержавеющей стали позволяют за считанные секунды отжимать фрукты, овощи и зелень! Защитная блокирующая ручка. В конструкции соковыжималки предусмотрен защитный механизм, который препятствует включению устройства в неправильно собранном виде. Соковыжималка не включится без надетой на крышку блокировочной ручки. Прочный толкатель с зубцами. Прочный толкатель с зубцами выполнен из пищевой пластмассы и отлично прессует разнообразные плоды, подающиеся к нему через горловину соковыжималки. 2 скорости работы. На боковой стороне соковыжималки находится регулятор скоростей. Благодаря ему вы можете выбрать для каждого плода оптимальную скорость, чтобы выжать из него как можно больше сока. Сепаратор для пены. Фрукты в соковыжималке перерабатываются достаточно быстро, поэтому образование пены в готовом соке практически неизбежно. Для вашего удобства контейнер имеет сепаратор для пены, представляющий собой пластиковую перегородку, которая отсекает пену от сока. Контейнер для жмыха. После загрузки продуктов во включенную соковыжималку, процесс отжима начинается немедленно. Жмых попадает в отдельный съёмный контейнер, который удобно мыть после приготовления сока. Надёжная и удобная конструкция. Все комплектующие соковыжималки выполнены из надёжных материалов. Корпус соковыжималки выполнен из прочного пластика, способного выдержать большие нагрузки. Чаша, крышка и толкатель из прочной пищевой пластмассы, а фильтр из нержавеющей стали.
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Доставка
Отзывы


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