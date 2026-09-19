Various Artists, Essential Detroit Blues (5060397601681) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists, Essential Detroit Blues (5060397601681) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Big City Blues - Big Maceo Merriweather, Gonna Play My Guitar - Playboy Fuller, Rock House - Calvin Frazier, My Special Friend Blues - Baby Boy Warren, Papa's Boogie - Eddie 'Guitar' Burns, The Sun Was Shining - L.C.Green, That's All Right - Eddie Kirkland, Thirty Two Twenty - Doctor Ross, Washboard Blues (Part 1) - Washboard Willie, Love Money Can't Buy - John Lee Hooker, Nothing But Love - Bobo Jenkins, The Hucklebuck - Paul Williams, J.B.Boogie - Joe Weaver & His Blue Notes, The Rainy Day Blues - Sonny Wilson, We're Gonna Rock - Wild Bill Moore, Somethings Wrong With My Lovin' Machine - Robert Henry, I Need $100 - One String Sam, Red Hot Blues - T.J.Fowler
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