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Various Artists, Essential Detroit Blues (5060397601681) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists, Essential Detroit Blues (5060397601681) виниловая пластинка

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Various Artists, Essential Detroit Blues (5060397601681) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists, Essential Detroit Blues (5060397601681) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists, Essential Detroit Blues (5060397601681) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
ESSENTIAL DETROIT BLUES
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists, Essential Detroit Blues (5060397601681) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists, Essential Detroit Blues (5060397601681) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists, Essential Detroit Blues (5060397601681) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388252
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601681]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
ESSENTIAL DETROIT BLUES
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Big City Blues - Big Maceo Merriweather, Gonna Play My Guitar - Playboy Fuller, Rock House - Calvin Frazier, My Special Friend Blues - Baby Boy Warren, Papa's Boogie - Eddie 'Guitar' Burns, The Sun Was Shining - L.C.Green, That's All Right - Eddie Kirkland, Thirty Two Twenty - Doctor Ross, Washboard Blues (Part 1) - Washboard Willie, Love Money Can't Buy - John Lee Hooker, Nothing But Love - Bobo Jenkins, The Hucklebuck - Paul Williams, J.B.Boogie - Joe Weaver & His Blue Notes, The Rainy Day Blu
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists, Essential Detroit Blues (5060397601681) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Big City Blues - Big Maceo Merriweather, Gonna Play My Guitar - Playboy Fuller, Rock House - Calvin Frazier, My Special Friend Blues - Baby Boy Warren, Papa's Boogie - Eddie 'Guitar' Burns, The Sun Was Shining - L.C.Green, That's All Right - Eddie Kirkland, Thirty Two Twenty - Doctor Ross, Washboard Blues (Part 1) - Washboard Willie, Love Money Can't Buy - John Lee Hooker, Nothing But Love - Bobo Jenkins, The Hucklebuck - Paul Williams, J.B.Boogie - Joe Weaver & His Blue Notes, The Rainy Day Blues - Sonny Wilson, We're Gonna Rock - Wild Bill Moore, Somethings Wrong With My Lovin' Machine - Robert Henry, I Need $100 - One String Sam, Red Hot Blues - T.J.Fowler

Отзывы о товаре Various Artists, Essential Detroit Blues (5060397601681) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601681]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
ESSENTIAL DETROIT BLUES
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Big City Blues - Big Maceo Merriweather, Gonna Play My Guitar - Playboy Fuller, Rock House - Calvin Frazier, My Special Friend Blues - Baby Boy Warren, Papa's Boogie - Eddie 'Guitar' Burns, The Sun Was Shining - L.C.Green, That's All Right - Eddie Kirkland, Thirty Two Twenty - Doctor Ross, Washboard Blues (Part 1) - Washboard Willie, Love Money Can't Buy - John Lee Hooker, Nothing But Love - Bobo Jenkins, The Hucklebuck - Paul Williams, J.B.Boogie - Joe Weaver & His Blue Notes, The Rainy Day Blu
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Big City Blues - Big Maceo Merriweather, Gonna Play My Guitar - Playboy Fuller, Rock House - Calvin Frazier, My Special Friend Blues - Baby Boy Warren, Papa's Boogie - Eddie 'Guitar' Burns, The Sun Was Shining - L.C.Green, That's All Right - Eddie Kirkland, Thirty Two Twenty - Doctor Ross, Washboard Blues (Part 1) - Washboard Willie, Love Money Can't Buy - John Lee Hooker, Nothing But Love - Bobo Jenkins, The Hucklebuck - Paul Williams, J.B.Boogie - Joe Weaver & His Blue Notes, The Rainy Day Blues - Sonny Wilson, We're Gonna Rock - Wild Bill Moore, Somethings Wrong With My Lovin' Machine - Robert Henry, I Need $100 - One String Sam, Red Hot Blues - T.J.Fowler
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