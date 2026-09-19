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Various Artists, Essential Chicago Blues (5060397601667) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists, Essential Chicago Blues (5060397601667) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Various Artists, Essential Chicago Blues (barcode 5060397601667)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388251
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists, Essential Chicago Blues (5060397601667) виниловая пластинка

Track List

A1Muddy Waters – I'm Your Hoochie Coochie Man
A2Otis Rush – I Can't Quit You Baby
A3Jimmy McCracklin – Later On
A4Sonny Boy Williamson (2) – Eyesight To The Blind
A5Little Walter – My Baby
A6Elmore James – Dust My Broom
A7Roosevelt Sykes – Sweet Old Chicago
A8Willie Dixon, Memphis Slim – Good Understanding
A9Bo Diddley – I'm A Man
B1Howlin' Wolf – Smokestack Lightnin'
B2Buddy Guy – Sit & Cry (The Blues)
B3Magic Sam – All Your Love
B4Junior Wells – Cut That Out
B5Eddie Boyd – Five Long Years
B6Otis Spann – It Must Have Been The Devil
B7Willie Mabon – I'm Mad
B8Jimmy Reed – Pretty Thing
B9Freddie King – That's What You Think

Отзывы о товаре Various Artists, Essential Chicago Blues (5060397601667) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1Muddy Waters – I'm Your Hoochie Coochie Man
A2Otis Rush – I Can't Quit You Baby
A3Jimmy McCracklin – Later On
A4Sonny Boy Williamson (2) – Eyesight To The Blind
A5Little Walter – My Baby
A6Elmore James – Dust My Broom
A7Roosevelt Sykes – Sweet Old Chicago
A8Willie Dixon, Memphis Slim – Good Understanding
A9Bo Diddley – I'm A Man
B1Howlin' Wolf – Smokestack Lightnin'
B2Buddy Guy – Sit & Cry (The Blues)
B3Magic Sam – All Your Love
B4Junior Wells – Cut That Out
B5Eddie Boyd – Five Long Years
B6Otis Spann – It Must Have Been The Devil
B7Willie Mabon – I'm Mad
B8Jimmy Reed – Pretty Thing
B9Freddie King – That's What You Think
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Отзывы


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