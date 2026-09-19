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Pat Metheny - Offramp (0602527278933) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pat Metheny - Offramp (0602527278933) виниловая пластинка

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Pat Metheny - Offramp (0602527278933) виниловая пластинка - фото 1
Pat Metheny - Offramp (0602527278933) виниловая пластинка - фото 2
Pat Metheny - Offramp (0602527278933) виниловая пластинка - фото 3
Pat Metheny - Offramp (0602527278933) виниловая пластинка - фото 4
Pat Metheny - Offramp (0602527278933) виниловая пластинка - фото 5
Pat Metheny - Offramp (0602527278933) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Pat Metheny
Альбом (сингл)
OFFRAMP
Жанр
Fusion
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pat Metheny - Offramp (0602527278933) виниловая пластинка - фото 1
  • Pat Metheny - Offramp (0602527278933) виниловая пластинка - фото 2
  • Pat Metheny - Offramp (0602527278933) виниловая пластинка - фото 3
  • Pat Metheny - Offramp (0602527278933) виниловая пластинка - фото 4
  • Pat Metheny - Offramp (0602527278933) виниловая пластинка - фото 5
  • Pat Metheny - Offramp (0602527278933) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387862
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Характеристики

Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602527278933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Pat Metheny
Альбом (сингл)
OFFRAMP
Жанр
Fusion
Трек-лист
Barcarole, Are You Going With Me?, Lait, Eighteen, Offramp, James, The Bat Part II
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pat Metheny - Offramp (0602527278933) виниловая пластинка

Track List

A1Barcarole3:17
A2Are You Going With Me?8:47
A3Au Lait8:32
B1Eighteen5:08
B2Offramp5:59
B3James6:47
B4The Bat Part II3:50

Отзывы о товаре Pat Metheny - Offramp (0602527278933) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602527278933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Pat Metheny
Альбом (сингл)
OFFRAMP
Жанр
Fusion
Трек-лист
Barcarole, Are You Going With Me?, Lait, Eighteen, Offramp, James, The Bat Part II
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Barcarole3:17
A2Are You Going With Me?8:47
A3Au Lait8:32
B1Eighteen5:08
B2Offramp5:59
B3James6:47
B4The Bat Part II3:50
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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