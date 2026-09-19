Martin, Dean, The Best Of (5060397601513) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387839
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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Martin, Dean, The Best Of (5060397601513) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Dean Martin – That's Amore
|3:04
|A2
|Dean Martin – Volare
|2:58
|A3
|Dean Martin – You're Nobody 'Til Somebody Loves You
|2:13
|A4
|Dean Martin – Sway
|2:41
|A5
|Dean Martin – Ain't That A Kick In The Head
|2:25
|A6
|Dean Martin – The Naughty Lady Of Shady Lane
|2:50
|A7
|Dean Martin – Georgia On My Mind
|3:02
|A8
|Dean Martin – My Rifle, My Pony And Me
|2:44
|A9
|Dean Martin – Buona Sera
|2:20
|B1
|Dean Martin – Memories Are Made Of This
|2:16
|B2
|Dean Martin – I Can't Give You Anything But Love
|2:41
|B3
|Dean Martin – Mambo Italiano
|2:20
|B4
|Dean Martin – On An Evening In Roma (Sott'er Celo De Roma)
|2:29
|B5
|Dean Martin – C'est Si Bon
|2:52
|B6
|Dean Martin – Return To Me (Ritorna A Me)
|2:22
|B7
|Dean Martin – The Story Of Life (All This Is Mine)
|3:17
|B8
|Dean Martin, Helen O'Connell – How D'Ya Like Your Eggs In The Morning
|2:46
|B9
|Dean Martin – Rio Bravo
|2:57
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Dean Martin – That's Amore
|3:04
|A2
|Dean Martin – Volare
|2:58
|A3
|Dean Martin – You're Nobody 'Til Somebody Loves You
|2:13
|A4
|Dean Martin – Sway
|2:41
|A5
|Dean Martin – Ain't That A Kick In The Head
|2:25
|A6
|Dean Martin – The Naughty Lady Of Shady Lane
|2:50
|A7
|Dean Martin – Georgia On My Mind
|3:02
|A8
|Dean Martin – My Rifle, My Pony And Me
|2:44
|A9
|Dean Martin – Buona Sera
|2:20
|B1
|Dean Martin – Memories Are Made Of This
|2:16
|B2
|Dean Martin – I Can't Give You Anything But Love
|2:41
|B3
|Dean Martin – Mambo Italiano
|2:20
|B4
|Dean Martin – On An Evening In Roma (Sott'er Celo De Roma)
|2:29
|B5
|Dean Martin – C'est Si Bon
|2:52
|B6
|Dean Martin – Return To Me (Ritorna A Me)
|2:22
|B7
|Dean Martin – The Story Of Life (All This Is Mine)
|3:17
|B8
|Dean Martin, Helen O'Connell – How D'Ya Like Your Eggs In The Morning
|2:46
|B9
|Dean Martin – Rio Bravo
|2:57
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Martin, Dean, The Best Of (5060397601513) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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