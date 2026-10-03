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Dominik Wania - Lonely Shadows (0602508895609) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dominik Wania - Lonely Shadows (0602508895609) виниловая пластинка

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Dominik Wania - Lonely Shadows (0602508895609) виниловая пластинка - фото 1
Dominik Wania - Lonely Shadows (0602508895609) виниловая пластинка - фото 2
Dominik Wania - Lonely Shadows (0602508895609) виниловая пластинка - фото 3
Dominik Wania - Lonely Shadows (0602508895609) виниловая пластинка - фото 4
Dominik Wania - Lonely Shadows (0602508895609) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
DOMINIK WANIA
Альбом (сингл)
LONELY SHADOWS
Жанр
Классическая гитара
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dominik Wania - Lonely Shadows (0602508895609) виниловая пластинка - фото 1
  • Dominik Wania - Lonely Shadows (0602508895609) виниловая пластинка - фото 2
  • Dominik Wania - Lonely Shadows (0602508895609) виниловая пластинка - фото 3
  • Dominik Wania - Lonely Shadows (0602508895609) виниловая пластинка - фото 4
  • Dominik Wania - Lonely Shadows (0602508895609) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387501
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dominik Wania - Lonely Shadows (0602508895609) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602508895609]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
DOMINIK WANIA
Альбом (сингл)
LONELY SHADOWS
Жанр
Классическая гитара
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dominik Wania - Lonely Shadows (0602508895609) виниловая пластинка

Track List

A 1Lonely Shadows5:59
A 2New Life Experience3:50
A 3Melting Spirit3:47
A 4Towards The Light6:27
A 5Relativity3:36
B 1Liquid Fluid4:29
B 2Think Twice3:35
B 3AG766:13
B 4Subjective Objectivity2:33
B 5Indifferent Attitude2:20
B 6All What Remains5:56

Отзывы о товаре Dominik Wania - Lonely Shadows (0602508895609) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602508895609]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
DOMINIK WANIA
Альбом (сингл)
LONELY SHADOWS
Жанр
Классическая гитара
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A 1Lonely Shadows5:59
A 2New Life Experience3:50
A 3Melting Spirit3:47
A 4Towards The Light6:27
A 5Relativity3:36
B 1Liquid Fluid4:29
B 2Think Twice3:35
B 3AG766:13
B 4Subjective Objectivity2:33
B 5Indifferent Attitude2:20
B 6All What Remains5:56
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dominik Wania - Lonely Shadows (0602508895609) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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