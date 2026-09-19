Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%2 770 руб. 3 920 руб.
В наличии
Код товара: 381211
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 770 руб. -29%
3 920 руб.
- Гарантия производителя: 3 года
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х42х13
Вес, кг.
3.3
Описание товара Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000
Конвектор электрический Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000 предназначен для обогрева помещений различного типа. Нагревательный элемент Hedgehog, произведенный по запатентованной технологии. Отключение при перегреве, отключение при опрокидывании, влагозащитный корпус.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 790 руб. 3 190 руб.698 руб. в СплитКонвектор Royal Clima REC-A1000M
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитКонвектор Royal Clima REC-AE1000M
-
В наличииЦена 2 790 руб. 3 490 руб.698 руб. в СплитКонвектор Royal Clima REC-FR1000M
-
В наличииЦена 2 840 руб. 4 150 руб.710 руб. в СплитТермостат цифровой BALLU BDT-2
-
В наличииЦена 2 840 руб. 7 600 руб.710 руб. в СплитКонвектор электрический Royal Thermo Nero RTCN/M-2000
-
В наличииЦена 2 890 руб. 3 990 руб.723 руб. в СплитКонвектор Royal Clima REC-A1500M
-
В наличииЦена 2 890 руб. 3 490 руб.723 руб. в СплитКонвектор Royal Clima REC-AE1500M
-
В наличииЦена 2 890 руб. 4 190 руб.723 руб. в СплитКонвектор Royal Clima REC-FR1500M
-
В наличииЦена 2 900 руб. 4 330 руб.725 руб. в СплитКонвектор электрический Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000 + Кр...
-
В наличииЦена 3 300 руб. 4 520 руб.825 руб. в СплитКонвектор BALLU BEC/EZMR-500
-
В наличииЦена 3 300 руб. 4 630 руб.825 руб. в СплитКонвектор Ballu Ettore BEC/ETMR-500
-
В наличииЦена 3 316 руб. 4 280 руб.829 руб. в СплитТермостат Ballu BMC-2
Конвектор электрический Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000 предназначен для обогрева помещений различного типа. Нагревательный элемент Hedgehog, произведенный по запатентованной технологии. Отключение при перегреве, отключение при опрокидывании, влагозащитный корпус.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Купить Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000 - по цене 2770 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000