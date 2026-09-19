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Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000 купить с доставкой в Москве
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Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000

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Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
2 770 руб.  3 920 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 381211
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Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000
2 770 руб. -29%
3 920 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х42х13
Вес, кг.
3.3

Описание товара Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000

Конвектор электрический Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000 предназначен для обогрева помещений различного типа. Нагревательный элемент Hedgehog, произведенный по запатентованной технологии. Отключение при перегреве, отключение при опрокидывании, влагозащитный корпус.

Отзывы о товаре Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор электрический Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000 предназначен для обогрева помещений различного типа. Нагревательный элемент Hedgehog, произведенный по запатентованной технологии. Отключение при перегреве, отключение при опрокидывании, влагозащитный корпус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-1000 - по цене 2770 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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