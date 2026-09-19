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Кулер для воды Vatten L50WEAT Tea Bar купить с доставкой в Москве
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Кулер для воды Vatten L50WEAT Tea Bar

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Кулер для воды Vatten L50WEAT Tea Bar - фото 1
Кулер для воды Vatten L50WEAT Tea Bar - фото 2
Кулер для воды Vatten L50WEAT Tea Bar - фото 3
Кулер для воды Vatten L50WEAT Tea Bar - фото 4
Кулер для воды Vatten L50WEAT Tea Bar - фото 5
Кулер для воды Vatten L50WEAT Tea Bar - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для воды
  • Кулер для воды Vatten L50WEAT Tea Bar - фото 1
  • Кулер для воды Vatten L50WEAT Tea Bar - фото 2
  • Кулер для воды Vatten L50WEAT Tea Bar - фото 3
  • Кулер для воды Vatten L50WEAT Tea Bar - фото 4
  • Кулер для воды Vatten L50WEAT Tea Bar - фото 5
  • Кулер для воды Vatten L50WEAT Tea Bar - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 380123
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Характеристики

Бренд
Vatten
Тип товара
Кулер для воды
Размеры в упаковке, м
1.05х0.35х0.31
Вес, кг.
10.8

Описание товара Кулер для воды Vatten L50WEAT Tea Bar

Оригинальная конструкция и эффектное цветовое сочетание белого и черного цветов напольного электронного кулера Vatten L50WEAT обязательно обратят на себя внимание потребителей. Он предусматривает нижнее расположение бутыли с водой. Наверху располагаются входящие в комплект оригинальные чайники: один для заварки, другой для кипячения воды. Изделие выполнено в виде чайного столика. Кран для подачи воды расположен в его верхней части. Кулер Vatten L50WEAT оснащен дисплеем, куда выводятся параметры температуры жидкости. Конструкцией предусмотрен шкафчик для посуды. Производительность при нагреве воды до 100 градусов составляет 10.0 л/ч при мощности 1350 Вт. Для охлаждения до 15 градусов потребуется мощность 75 Вт, производительность при этом составит 0.6 л/ч. Предусмотрена сенсорная подача воды из крана. Бак для холодной воды изготовлен из пластика, полностью отвечающего требованиям качества и безопасности.

Отзывы о товаре Кулер для воды Vatten L50WEAT Tea Bar




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Характеристики
Бренд
Vatten
Тип товара
Кулер для воды
Описание
Оригинальная конструкция и эффектное цветовое сочетание белого и черного цветов напольного электронного кулера Vatten L50WEAT обязательно обратят на себя внимание потребителей. Он предусматривает нижнее расположение бутыли с водой. Наверху располагаются входящие в комплект оригинальные чайники: один для заварки, другой для кипячения воды. Изделие выполнено в виде чайного столика. Кран для подачи воды расположен в его верхней части. Кулер Vatten L50WEAT оснащен дисплеем, куда выводятся параметры температуры жидкости. Конструкцией предусмотрен шкафчик для посуды. Производительность при нагреве воды до 100 градусов составляет 10.0 л/ч при мощности 1350 Вт. Для охлаждения до 15 градусов потребуется мощность 75 Вт, производительность при этом составит 0.6 л/ч. Предусмотрена сенсорная подача воды из крана. Бак для холодной воды изготовлен из пластика, полностью отвечающего требованиям качества и безопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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