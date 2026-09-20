Льдогенератор Kitfort КТ-1819
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Характеристики
Тип товара
Кулер
Дополнительно
пальчиковая форма получени льда
Тип охлаждения
компрессорный
Установка
напольный, настольный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 543564
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер
Дополнительно
пальчиковая форма получени льда
Мощность охлаждения, Вт
150
Тип охлаждения
компрессорный
Установка
напольный, настольный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х38х33
Вес, кг.
11.7
Описание товара Льдогенератор Kitfort КТ-1819
Ледогенератор Kitfort KT-1819 служит для приготовления охлаждающих напитков в домашних условиях. Конструкция включает основной резервуар, который необходимо наполнить водой. Инфракрасный датчик прекращает работу устройства при заполнении корзины готовым льдом. Kitfort KT-1819 оборудован кнопочной панелью управления для выбора размера льда и установка таймера. Параметры транслируются на функциональном дисплее. Набрать необходимое количество льда можно с помощью совка из комплекта. Подключение к сети осуществляется через 1.2-метровый кабель.
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Бренд
Тип товара
Кулер
Дополнительно
пальчиковая форма получени льда
Мощность охлаждения, Вт
150
Тип охлаждения
компрессорный
Установка
напольный, настольный
Страна производитель
Китай
Ледогенератор Kitfort KT-1819 служит для приготовления охлаждающих напитков в домашних условиях. Конструкция включает основной резервуар, который необходимо наполнить водой. Инфракрасный датчик прекращает работу устройства при заполнении корзины готовым льдом. Kitfort KT-1819 оборудован кнопочной панелью управления для выбора размера льда и установка таймера. Параметры транслируются на функциональном дисплее. Набрать необходимое количество льда можно с помощью совка из комплекта. Подключение к сети осуществляется через 1.2-метровый кабель.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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