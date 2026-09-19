Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кулер для воды
Нагрев
Да
Тип охлаждения
компрессорный
Установка
напольный
Установка бутылки
нижняя
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 462592
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Кулер для воды HotFrost 35AN
В кулере HotFrost 35 AN используется прогрессивный механизм нижней загрузки бутыли. Данная особенность очень актуальна, если Вы покупаете кулер в стилистически выверенное помещение, где нет места ничему лишнему (даже для бутыли с водой над кулером).
Нижнюю загрузку бутыли положительно оценят те, кому непосредственно придётся постоянно заниматься сменой бутылей с водой в процессе эксплуатации кулера.
Особенности:
нижняя загрузка бутыли с водой
единый кран раздачи воды - это удобно и эстетично
дополнительная кнопка подачи слабо прохладной воды
кнопка подачи горячей воды с функцией «Защита от детей»
неоновая подсветка зоны сливного краника (отключаемая)
предотвращение перегрева с помощью термостата
индикатор пустой бутыли
датчик уровня воды, встроенный в сифон
Кулер для воды HotFrost 35AN
В кулере HotFrost 35 AN используется прогрессивный механизм нижней загрузки бутыли. Данная особенность очень актуальна, если Вы покупаете кулер в стилистически выверенное помещение, где нет места ничему лишнему (даже для бутыли с водой над кулером).
Нижнюю загрузку бутыли положительно оценят те, кому непосредственно придётся постоянно заниматься сменой бутылей с водой в процессе эксплуатации кулера.
Особенности:
нижняя загрузка бутыли с водой
единый кран раздачи воды - это удобно и эстетично
дополнительная кнопка подачи слабо прохладной воды
кнопка подачи горячей воды с функцией «Защита от детей»
неоновая подсветка зоны сливного краника (отключаемая)
предотвращение перегрева с помощью термостата
индикатор пустой бутыли
датчик уровня воды, встроенный в сифон
Кулер для воды HotFrost 35AN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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