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Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03B, нагрев/охлаждение, нижняя загрузка, 3 крана, черный купить с доставкой в Москве
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Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03B, нагрев/охлаждение, нижняя загрузка, 3 крана, черный

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Кулер для воды SONNEN FSE-03B, напольный, нагрев/охлаждение, НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА, 3 крана, черный, 454998 - фото 1
Кулер для воды SONNEN FSE-03B, напольный, нагрев/охлаждение, НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА, 3 крана, черный, 454998 - фото 2
Кулер для воды SONNEN FSE-03B, напольный, нагрев/охлаждение, НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА, 3 крана, черный, 454998 - фото 3
Кулер для воды SONNEN FSE-03B, напольный, нагрев/охлаждение, НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА, 3 крана, черный, 454998 - фото 4
Кулер для воды SONNEN FSE-03B, напольный, нагрев/охлаждение, НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА, 3 крана, черный, 454998 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для воды
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03B, напольный, нагрев/охлаждение, НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА, 3 крана, черный, 454998 - фото 1
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03B, напольный, нагрев/охлаждение, НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА, 3 крана, черный, 454998 - фото 2
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03B, напольный, нагрев/охлаждение, НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА, 3 крана, черный, 454998 - фото 3
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03B, напольный, нагрев/охлаждение, НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА, 3 крана, черный, 454998 - фото 4
  • Кулер для воды SONNEN FSE-03B, напольный, нагрев/охлаждение, НИЖНЯЯ ЗАГРУЗКА, 3 крана, черный, 454998 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 542632
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Кулер для воды
Размеры в упаковке, м
1х0.29х0.29
Вес, кг.
11.89

Описание товара Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03B, нагрев/охлаждение, нижняя загрузка, 3 крана, черный

Кулер для воды SONNEN FSE-03B, напольный, нагрев/охлаждение, нижняя загрузка, 3 крана, черный 454998 предназначен для подачи питьевой воды. Прост и безопасен в использовании, поэтому отличается практичностью. Благодаря прочному корпусу прослужит долгое время. Современный дизайн кулера впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03B, нагрев/охлаждение, нижняя загрузка, 3 крана, черный




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Кулер для воды
Описание
Кулер для воды SONNEN FSE-03B, напольный, нагрев/охлаждение, нижняя загрузка, 3 крана, черный 454998 предназначен для подачи питьевой воды. Прост и безопасен в использовании, поэтому отличается практичностью. Благодаря прочному корпусу прослужит долгое время. Современный дизайн кулера впишется в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для воды напольный Sonnen FSE-03B, нагрев/охлаждение, нижняя загрузка, 3 крана, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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