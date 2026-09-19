Описание товара Кулер для воды HotFrost V450ASM

Инновационный кулер 1. Санобработка (дезинфекция) кулера. Многие потребители задумывались о том, что прибор, созданный для обеспечения человека именно чистой питьевой водой, необходимо периодически обслуживать (промывать и т.д.). Стандартная процедура промывки кулера не всем кажется удобной и требует трат личного времени. Теперь, санобработка кулера происходит в автоматическом режиме без участия человека один раз в сутки или же может быть запущена вручную в удобное время. Бактерии, которые по какой-либо причине могли оказаться в воде, уничтожаются при помощи озона, который вырабатывается системой озонирования воды в кулере. Система санобработки снабжена коллектором вредных выбросов и сепаратором, предотвращающим утечку озона. 2. Современная эргономика и дизайн кулера. Панель управления функциями кулера выполнена из высококачественного акрила с текстурой нержавеющей стали. Угол наклона панели удобен как для визуального обзора управляющих элементов, так и для контакта с ними. В данной модели кулера ушли в прошлое механические кнопки подачи воды. Управление кулером происходит через сенсорные (электронные) кнопки, имеющие соответствующую цветовую индикацию, упрощающую понимание, какая функция в кулере активирована. В кулере имеется защита от детей на срабатывание функции набора (слива) горячей воды. Стоит отметить современную реализацию данной функции, не просто через механическую блокировку, а посредством запрограммированной временной задержки в 3 секунды на разблокировку подачи горячей воды. Т.к. в кулере используется нижняя загрузка бутыли (в шкафчик для бутыли), то для визуального контроля уровня воды, на панели управления имеется индикатор низкого уровня воды в бутыли, извещающий о необходимости произвести замену бутыли. 3. Скорость набора воды. Чтобы пользование кулером было более комфортным и не отнимало драгоценные секунды (из которых складываются минуты и часы жизни), инженеры постарались и добились того, что в кулере V450AMS пол-литра воды можно набрать за 14 секунд. При этом среднее значение по прочим моделям - 25 секунд. Тип температур воды: горячая - прохладная - холодная Тип охлаждения: компрессорный Защита от детей Производительность нагрева: 5.5 л/ч (le; 90C) Производительность охлаждения: 2.0 л/ч (le; 10C) Мощность нагрева: 650 Вт Мощность охлаждения: 100 Вт Тип размещения: напольный Размещение бутыли: снизу - внутри кулера Объём бака горячей воды: 1.00 л Объём бака холодной воды: 3.60 л Тип нагревательного элемента: внутренний трубчатый Хранилище для одноразовых стаканчиков: приобретается отдельно Светодиодная подсветка зоны краника Индикатор нагрева / охлаждения Тип краника: электрический Количество краников: 1 Управление набором воды: нажим рукой сенсорной кнопки Съемный лоток для сбора капель Эксплуатация при температуре: от 18C до 38C Материал бака горячей воды: нержавеющая сталь Материал бака холодной воды: нержавеющая сталь Габариты: 103х31х34 см Вес: 15.70 кг