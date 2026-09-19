Top.Mail.Ru
Кулер для воды HotFrost V450ASM купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кулер для воды HotFrost V450ASM

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кулер для воды HotFrost V450ASM - фото 1
Кулер для воды HotFrost V450ASM - фото 2
Кулер для воды HotFrost V450ASM - фото 3
Кулер для воды HotFrost V450ASM - фото 4
Кулер для воды HotFrost V450ASM - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для воды
Дополнительно
производительность системы охлаждения 2 л/ч, производительность системы нагрева 5.5 л/ч, баки из нержавеющей стали , защита от детей
Нагрев
Да
Тип охлаждения
компрессорный
Установка
напольный
Установка бутылки
нижняя
Цвет
черный
  • Кулер для воды HotFrost V450ASM - фото 1
  • Кулер для воды HotFrost V450ASM - фото 2
  • Кулер для воды HotFrost V450ASM - фото 3
  • Кулер для воды HotFrost V450ASM - фото 4
  • Кулер для воды HotFrost V450ASM - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 462548
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HOTFROST
Тип товара
Кулер для воды
Дополнительно
производительность системы охлаждения 2 л/ч, производительность системы нагрева 5.5 л/ч, баки из нержавеющей стали , защита от детей
Мощность нагрева, Вт
650
Мощность охлаждения, Вт
100
Нагрев
Да
Тип охлаждения
компрессорный
Установка
напольный
Установка бутылки
нижняя
Цвет
черный
Шкафчик для посуды
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.33х0.3
Вес, кг.
15.7

Описание товара Кулер для воды HotFrost V450ASM

Инновационный кулер 1. Санобработка (дезинфекция) кулера. Многие потребители задумывались о том, что прибор, созданный для обеспечения человека именно чистой питьевой водой, необходимо периодически обслуживать (промывать и т.д.). Стандартная процедура промывки кулера не всем кажется удобной и требует трат личного времени. Теперь, санобработка кулера происходит в автоматическом режиме без участия человека один раз в сутки или же может быть запущена вручную в удобное время. Бактерии, которые по какой-либо причине могли оказаться в воде, уничтожаются при помощи озона, который вырабатывается системой озонирования воды в кулере. Система санобработки снабжена коллектором вредных выбросов и сепаратором, предотвращающим утечку озона. 2. Современная эргономика и дизайн кулера. Панель управления функциями кулера выполнена из высококачественного акрила с текстурой нержавеющей стали. Угол наклона панели удобен как для визуального обзора управляющих элементов, так и для контакта с ними. В данной модели кулера ушли в прошлое механические кнопки подачи воды. Управление кулером происходит через сенсорные (электронные) кнопки, имеющие соответствующую цветовую индикацию, упрощающую понимание, какая функция в кулере активирована. В кулере имеется защита от детей на срабатывание функции набора (слива) горячей воды. Стоит отметить современную реализацию данной функции, не просто через механическую блокировку, а посредством запрограммированной временной задержки в 3 секунды на разблокировку подачи горячей воды. Т.к. в кулере используется нижняя загрузка бутыли (в шкафчик для бутыли), то для визуального контроля уровня воды, на панели управления имеется индикатор низкого уровня воды в бутыли, извещающий о необходимости произвести замену бутыли. 3. Скорость набора воды. Чтобы пользование кулером было более комфортным и не отнимало драгоценные секунды (из которых складываются минуты и часы жизни), инженеры постарались и добились того, что в кулере V450AMS пол-литра воды можно набрать за 14 секунд. При этом среднее значение по прочим моделям - 25 секунд. Тип температур воды: горячая - прохладная - холодная Тип охлаждения: компрессорный Защита от детей Производительность нагрева: 5.5 л/ч (le; 90C) Производительность охлаждения: 2.0 л/ч (le; 10C) Мощность нагрева: 650 Вт Мощность охлаждения: 100 Вт Тип размещения: напольный Размещение бутыли: снизу - внутри кулера Объём бака горячей воды: 1.00 л Объём бака холодной воды: 3.60 л Тип нагревательного элемента: внутренний трубчатый Хранилище для одноразовых стаканчиков: приобретается отдельно Светодиодная подсветка зоны краника Индикатор нагрева / охлаждения Тип краника: электрический Количество краников: 1 Управление набором воды: нажим рукой сенсорной кнопки Съемный лоток для сбора капель Эксплуатация при температуре: от 18C до 38C Материал бака горячей воды: нержавеющая сталь Материал бака холодной воды: нержавеющая сталь Габариты: 103х31х34 см Вес: 15.70 кг

Отзывы о товаре Кулер для воды HotFrost V450ASM




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HOTFROST
Тип товара
Кулер для воды
Дополнительно
производительность системы охлаждения 2 л/ч, производительность системы нагрева 5.5 л/ч, баки из нержавеющей стали , защита от детей
Мощность нагрева, Вт
650
Мощность охлаждения, Вт
100
Нагрев
Да
Тип охлаждения
компрессорный
Установка
напольный
Установка бутылки
нижняя
Цвет
черный
Шкафчик для посуды
да
Страна производитель
Китай
Описание
Инновационный кулер 1. Санобработка (дезинфекция) кулера. Многие потребители задумывались о том, что прибор, созданный для обеспечения человека именно чистой питьевой водой, необходимо периодически обслуживать (промывать и т.д.). Стандартная процедура промывки кулера не всем кажется удобной и требует трат личного времени. Теперь, санобработка кулера происходит в автоматическом режиме без участия человека один раз в сутки или же может быть запущена вручную в удобное время. Бактерии, которые по какой-либо причине могли оказаться в воде, уничтожаются при помощи озона, который вырабатывается системой озонирования воды в кулере. Система санобработки снабжена коллектором вредных выбросов и сепаратором, предотвращающим утечку озона. 2. Современная эргономика и дизайн кулера. Панель управления функциями кулера выполнена из высококачественного акрила с текстурой нержавеющей стали. Угол наклона панели удобен как для визуального обзора управляющих элементов, так и для контакта с ними. В данной модели кулера ушли в прошлое механические кнопки подачи воды. Управление кулером происходит через сенсорные (электронные) кнопки, имеющие соответствующую цветовую индикацию, упрощающую понимание, какая функция в кулере активирована. В кулере имеется защита от детей на срабатывание функции набора (слива) горячей воды. Стоит отметить современную реализацию данной функции, не просто через механическую блокировку, а посредством запрограммированной временной задержки в 3 секунды на разблокировку подачи горячей воды. Т.к. в кулере используется нижняя загрузка бутыли (в шкафчик для бутыли), то для визуального контроля уровня воды, на панели управления имеется индикатор низкого уровня воды в бутыли, извещающий о необходимости произвести замену бутыли. 3. Скорость набора воды. Чтобы пользование кулером было более комфортным и не отнимало драгоценные секунды (из которых складываются минуты и часы жизни), инженеры постарались и добились того, что в кулере V450AMS пол-литра воды можно набрать за 14 секунд. При этом среднее значение по прочим моделям - 25 секунд. Тип температур воды: горячая - прохладная - холодная Тип охлаждения: компрессорный Защита от детей Производительность нагрева: 5.5 л/ч (le; 90C) Производительность охлаждения: 2.0 л/ч (le; 10C) Мощность нагрева: 650 Вт Мощность охлаждения: 100 Вт Тип размещения: напольный Размещение бутыли: снизу - внутри кулера Объём бака горячей воды: 1.00 л Объём бака холодной воды: 3.60 л Тип нагревательного элемента: внутренний трубчатый Хранилище для одноразовых стаканчиков: приобретается отдельно Светодиодная подсветка зоны краника Индикатор нагрева / охлаждения Тип краника: электрический Количество краников: 1 Управление набором воды: нажим рукой сенсорной кнопки Съемный лоток для сбора капель Эксплуатация при температуре: от 18C до 38C Материал бака горячей воды: нержавеющая сталь Материал бака холодной воды: нержавеющая сталь Габариты: 103х31х34 см Вес: 15.70 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для воды HotFrost V450ASM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...