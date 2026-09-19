Кулер для воды HotFrost V250CE Gold
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Характеристики
Описание товара Кулер для воды HotFrost V250CE Gold
Напольный диспенсер HotFrost V250CE, ставший обладателем элегантной золотистой расцветки корпуса, станет отличным дополнением офиса или общественного заведения. Специальная система подачи воды полностью освободит ваши руки: от вас требуется поставить чашку на каплесборник под соответствующий кран и повернуть регулятор. После того, как кружка наполнится водой, вы поворачиваете регулятор в положение OFF, и подача воды прекращается. Шкафчик для различных принадлежностей, обладающий объемом 36 литров, позволит хранить стаканчики, ингредиенты для приготовления горячих напитков и прочие необходимые предметы. Диспенсер HotFrost V250CE с электронной системой охлаждения в режиме охлаждения действует с производительностью 0.6 л/ч, охлаждая воду до температуры 15 градусов. Для ее хранения имеется резервуар с объемом 0.6 л. Горячая вода нагревается до температуры 90 градусов и хранится в 1.2-литровом баке. Бутыль с водой скрыта от глаз пользователей за дверцей, что добавляет во внешний вид кулера эстетики.
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