Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество ножей
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 379811
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Измельчитель (моторный блок; нескользящая силиконовая основа; защитная крышка; стеклянная чаша; лезвия из нержавеющей стали х2; пластиковая лопатка); инструкция с гарантийным талоном
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х20
Вес, кг.
1.93
Описание товара Измельчитель Hyundai HYC-G2110
Измельчитель Hyundai HYC-G2110 - прибор, незаменимый на каждой кухне. Он позволяет быстро довести до однородной консистенции зелень, овощи, фрукты, сыр и даже отварное мясо. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ? Поместите продукты в чашу, закрепите редуктор и активируйте устройство, нажав на кнопку сверху корпуса. Один цикл работы не должен превышать более минуты. ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ Модель оснащена надежной защитной системой, которая предотвратит включение при не надетой крышке. А нескользящее основание из силикона не даст кухонному помощнику опрокинуться и упасть со стола. ПРОСТОЙ УХОД По завершению измельчения уберите полученную массу из емкости, используя предусмотренную в комплекте пластиковую лопатку. Блок электродвигателя достаточно протереть слегка влажной тканевой салфеткой. Остальные части корпуса можно мыть в воде с мягким гелем для посуды.
Измельчитель (моторный блок; нескользящая силиконовая основа; защитная крышка; стеклянная чаша; лезвия из нержавеющей стали х2; пластиковая лопатка); инструкция с гарантийным талоном
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Измельчитель Hyundai HYC-G2110 - прибор, незаменимый на каждой кухне. Он позволяет быстро довести до однородной консистенции зелень, овощи, фрукты, сыр и даже отварное мясо. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ? Поместите продукты в чашу, закрепите редуктор и активируйте устройство, нажав на кнопку сверху корпуса. Один цикл работы не должен превышать более минуты. ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ Модель оснащена надежной защитной системой, которая предотвратит включение при не надетой крышке. А нескользящее основание из силикона не даст кухонному помощнику опрокинуться и упасть со стола. ПРОСТОЙ УХОД По завершению измельчения уберите полученную массу из емкости, используя предусмотренную в комплекте пластиковую лопатку. Блок электродвигателя достаточно протереть слегка влажной тканевой салфеткой. Остальные части корпуса можно мыть в воде с мягким гелем для посуды.
Комментарий:
Работает отлично, чашка стеклянная, прочная. Достаточно вместительная.
Измельчитель Hyundai HYC-G2110 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Измельчитель Hyundai HYC-G2110
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, чашка стеклянная, прочная. Достаточно вместительная.