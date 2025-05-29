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Измельчитель Hyundai HYC-G2110 купить с доставкой в Москве
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Измельчитель Hyundai HYC-G2110

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Измельчитель Hyundai HYC-G2110 - фото 1
Измельчитель Hyundai HYC-G2110 - фото 2
Измельчитель Hyundai HYC-G2110 - фото 3
Измельчитель Hyundai HYC-G2110 - фото 4
Измельчитель Hyundai HYC-G2110 - фото 5
Измельчитель Hyundai HYC-G2110 - фото 6
Измельчитель Hyundai HYC-G2110 - фото 7
Измельчитель Hyundai HYC-G2110 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество ножей
4
  • Измельчитель Hyundai HYC-G2110 - фото 1
  • Измельчитель Hyundai HYC-G2110 - фото 2
  • Измельчитель Hyundai HYC-G2110 - фото 3
  • Измельчитель Hyundai HYC-G2110 - фото 4
  • Измельчитель Hyundai HYC-G2110 - фото 5
  • Измельчитель Hyundai HYC-G2110 - фото 6
  • Измельчитель Hyundai HYC-G2110 - фото 7
  • Измельчитель Hyundai HYC-G2110 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 379811
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество ножей
4
Комплектация
Измельчитель (моторный блок; нескользящая силиконовая основа; защитная крышка; стеклянная чаша; лезвия из нержавеющей стали х2; пластиковая лопатка); инструкция с гарантийным талоном
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х20
Вес, кг.
1.93

Описание товара Измельчитель Hyundai HYC-G2110

Измельчитель Hyundai HYC-G2110 - прибор, незаменимый на каждой кухне. Он позволяет быстро довести до однородной консистенции зелень, овощи, фрукты, сыр и даже отварное мясо. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ? Поместите продукты в чашу, закрепите редуктор и активируйте устройство, нажав на кнопку сверху корпуса. Один цикл работы не должен превышать более минуты. ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ Модель оснащена надежной защитной системой, которая предотвратит включение при не надетой крышке. А нескользящее основание из силикона не даст кухонному помощнику опрокинуться и упасть со стола. ПРОСТОЙ УХОД По завершению измельчения уберите полученную массу из емкости, используя предусмотренную в комплекте пластиковую лопатку. Блок электродвигателя достаточно протереть слегка влажной тканевой салфеткой. Остальные части корпуса можно мыть в воде с мягким гелем для посуды.

Отзывы о товаре Измельчитель Hyundai HYC-G2110

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, чашка стеклянная, прочная. Достаточно вместительная.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Количество ножей
4
Комплектация
Измельчитель (моторный блок; нескользящая силиконовая основа; защитная крышка; стеклянная чаша; лезвия из нержавеющей стали х2; пластиковая лопатка); инструкция с гарантийным талоном
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Измельчитель Hyundai HYC-G2110 - прибор, незаменимый на каждой кухне. Он позволяет быстро довести до однородной консистенции зелень, овощи, фрукты, сыр и даже отварное мясо. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ? Поместите продукты в чашу, закрепите редуктор и активируйте устройство, нажав на кнопку сверху корпуса. Один цикл работы не должен превышать более минуты. ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ Модель оснащена надежной защитной системой, которая предотвратит включение при не надетой крышке. А нескользящее основание из силикона не даст кухонному помощнику опрокинуться и упасть со стола. ПРОСТОЙ УХОД По завершению измельчения уберите полученную массу из емкости, используя предусмотренную в комплекте пластиковую лопатку. Блок электродвигателя достаточно протереть слегка влажной тканевой салфеткой. Остальные части корпуса можно мыть в воде с мягким гелем для посуды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, чашка стеклянная, прочная. Достаточно вместительная.


Измельчитель Hyundai HYC-G2110 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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