Блендер погружной Centek CT-1310
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 377262
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Характеристики
Вес, кг.
3.7
Описание товара Блендер погружной Centek CT-1310
Блендерный набор 6 в 1 Centek CT-1310 с необычайно мощным мотором 1200 Вт для быстрого и качественного результата. Мощность работы устанавливается плавным регулятором. Работа с комфортом: удобные крепления-замочки дают возможность быстро менять насадки, форма рукоятки с мягким антискользящим покрытием адаптирована под кисть руки. Возможности как у кухонного комбайна: многофункциональная чаша с насадками для шинковки, измельчения и замешивания теста значительно расширяет возможности погружного блендера.
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Блендерный набор 6 в 1 Centek CT-1310 с необычайно мощным мотором 1200 Вт для быстрого и качественного результата. Мощность работы устанавливается плавным регулятором. Работа с комфортом: удобные крепления-замочки дают возможность быстро менять насадки, форма рукоятки с мягким антискользящим покрытием адаптирована под кисть руки. Возможности как у кухонного комбайна: многофункциональная чаша с насадками для шинковки, измельчения и замешивания теста значительно расширяет возможности погружного блендера.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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