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Электробритва Бердск 3365АС купить с доставкой в Москве
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Электробритва Бердск 3365АС

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Электробритва Бердск 3365АС - фото 1
Электробритва Бердск 3365АС - фото 2
Электробритва Бердск 3365АС - фото 3
Электробритва Бердск 3365АС - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
  • Электробритва Бердск 3365АС - фото 1
  • Электробритва Бердск 3365АС - фото 2
  • Электробритва Бердск 3365АС - фото 3
  • Электробритва Бердск 3365АС - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 376906
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Характеристики

Бренд
Бердск
Тип товара
Электробритва
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х8
Вес, г.
400

Описание товара Электробритва Бердск 3365АС

Комплектация: насадка триммера для висков, усов и бороды, насадка триммера для носа и ушей, насадка щетки для лица.

Отзывы о товаре Электробритва Бердск 3365АС

05.10.2022
Александр

Достоинства:
Презентабельная упаковка, не стыдно и подарить. Богатая комплектация, качественная сборка, чистое и гладкое бритье, простота в использовании, внушительный объем батарейки, ценовой сегмент - все это делает продукт очень привлекательным, а главное нужным.

Недостатки:
Пока не обнаружил.

Комментарий:
У меня давно была куплена подобная бритва, фирмы филипс, и вот решил купить эту модель.Оказалось зарядка более удобной, а объем батарейки больше. Всем, кто ищет электро бритву, советую - надо брать.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Бердск
Тип товара
Электробритва
Страна производитель
Китай
Описание
Комплектация: насадка триммера для висков, усов и бороды, насадка триммера для носа и ушей, насадка щетки для лица.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
05.10.2022
Александр

Достоинства:
Презентабельная упаковка, не стыдно и подарить. Богатая комплектация, качественная сборка, чистое и гладкое бритье, простота в использовании, внушительный объем батарейки, ценовой сегмент - все это делает продукт очень привлекательным, а главное нужным.

Недостатки:
Пока не обнаружил.

Комментарий:
У меня давно была куплена подобная бритва, фирмы филипс, и вот решил купить эту модель.Оказалось зарядка более удобной, а объем батарейки больше. Всем, кто ищет электро бритву, советую - надо брать.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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