Щипцы Polaris PHSZ 1309TAi Argan Therapy PRO черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 370884
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Щипцы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х12х6
Вес, г.
520
Описание товара Щипцы Polaris PHSZ 1309TAi Argan Therapy PRO черный
Щипцы Polaris PHSZ 1309TAi Argan Therapy PRO - профессиональный cтайлер. Argan Therapy – пластины обогащены Аргановым маслом. При нагреве волосы становятся восприимчивы к внешнему воздействию и Аргановое масло внедряется в структуру волос, позволяя им оставаться здоровыми и приобрести естественный блеск.
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Щипцы Polaris PHSZ 1309TAi Argan Therapy PRO - профессиональный cтайлер. Argan Therapy – пластины обогащены Аргановым маслом. При нагреве волосы становятся восприимчивы к внешнему воздействию и Аргановое масло внедряется в структуру волос, позволяя им оставаться здоровыми и приобрести естественный блеск.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, Плойки для волос
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Щипцы Polaris PHSZ 1309TAi Argan Therapy PRO черный - стоимость товара 2520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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