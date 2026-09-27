Top.Mail.Ru
Микроволновая печь Starwind SMW2520 черная/серебристый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволновая печь Starwind SMW2520 черная/серебристый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая печь Starwind SMW2520 черный/серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 370312
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Размеры в упаковке, см
45х39х26
Вес, кг.
11.2

Описание товара Микроволновая печь Starwind SMW2520 черная/серебристый

Микроволновая печь STARWIND SMW2520 – это универсальный помощник, который не только позволит вам справиться с ежедневными задачами разогрева пищи, но позволит с разы быстрее приготовить стандартные блюда, среди которых: творожная запеканка, яблочное пюре, овощи, буженина и многое другое, главное, правильно настроить мощность и выбрать время приготовления. Дверца печи выполнена из жаропрочного стекла, предотвращающего нагревание внешних поверхностей. В центре дверцы находится специальное окошко, позволяющее наблюдать за процессом приготовления. Чтобы открыть дверь необходимо просто потянуть за ручку, расположенную на самой двери.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Starwind SMW2520 черная/серебристый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Описание
Микроволновая печь STARWIND SMW2520 – это универсальный помощник, который не только позволит вам справиться с ежедневными задачами разогрева пищи, но позволит с разы быстрее приготовить стандартные блюда, среди которых: творожная запеканка, яблочное пюре, овощи, буженина и многое другое, главное, правильно настроить мощность и выбрать время приготовления. Дверца печи выполнена из жаропрочного стекла, предотвращающего нагревание внешних поверхностей. В центре дверцы находится специальное окошко, позволяющее наблюдать за процессом приготовления. Чтобы открыть дверь необходимо просто потянуть за ручку, расположенную на самой двери.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Starwind SMW2520 черная/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...