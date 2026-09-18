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Микроволновая печь BBK 20MWS-715M/W С 20л. 700Вт белая купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь BBK 20MWS-715M/W С 20л. 700Вт белая

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Микроволновая Печь BBK 20MWS-715M/W С 20л. 700Вт белый - фото 1
Микроволновая Печь BBK 20MWS-715M/W С 20л. 700Вт белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая Печь BBK 20MWS-715M/W С 20л. 700Вт белый - фото 1
  • Микроволновая Печь BBK 20MWS-715M/W С 20л. 700Вт белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221674
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х38х29
Вес, кг.
10.8

Описание товара Микроволновая печь BBK 20MWS-715M/W С 20л. 700Вт белая

Классическая модель 20MWS-715M/W сочетает в себе механическое управление и самые необходимые функции. Освещаемая вместительная камера емкостью 20 литров, таймер на 30 минут и 6 уровней мощности позволяют свободно готовить разнообразные блюда, затрачивая на это минимальное количество времени и электроэнергии.

Отзывы о товаре Микроволновая печь BBK 20MWS-715M/W С 20л. 700Вт белая




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Описание
Классическая модель 20MWS-715M/W сочетает в себе механическое управление и самые необходимые функции. Освещаемая вместительная камера емкостью 20 литров, таймер на 30 минут и 6 уровней мощности позволяют свободно готовить разнообразные блюда, затрачивая на это минимальное количество времени и электроэнергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь BBK 20MWS-715M/W С 20л. 700Вт белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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