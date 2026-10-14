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Шлифмашина напильник ленточный Makita 9032 купить с доставкой в Москве
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Шлифмашина напильник ленточный Makita 9032

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Шлифмашина напильник ленточный Makita 9032 - фото 1
Шлифмашина напильник ленточный Makita 9032 - фото 2
Шлифмашина напильник ленточный Makita 9032 - фото 3
Шлифмашина напильник ленточный Makita 9032 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
  • Шлифмашина напильник ленточный Makita 9032 - фото 1
  • Шлифмашина напильник ленточный Makita 9032 - фото 2
  • Шлифмашина напильник ленточный Makita 9032 - фото 3
  • Шлифмашина напильник ленточный Makita 9032 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 350 руб. 
В наличии
Код товара: 36661
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шлифмашина напильник ленточный Makita 9032
15 350 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х19х9
Вес, кг.
1.5

Описание товара Шлифмашина напильник ленточный Makita 9032

Ленточная шлифмашина, мощность 500 Вт, скорость ленты до 1700 м/мин, лента 533x9 мм, вес: 1.5 кг



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Отзывы о товаре Шлифмашина напильник ленточный Makita 9032




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Описание
Ленточная шлифмашина, мощность 500 Вт, скорость ленты до 1700 м/мин, лента 533x9 мм, вес: 1.5 кг


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шлифмашина напильник ленточный Makita 9032 - по цене 15350 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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