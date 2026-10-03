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Углошлифовальная машина Bosch GWS 26-230 JH 2600Вт 6500об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм (0601856M00) купить с доставкой в Москве
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Углошлифовальная машина Bosch GWS 26-230 JH 2600Вт 6500об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм (0601856M00)

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 950 руб. 
В наличии
Код товара: 750944
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Углошлифовальная машина Bosch GWS 26-230 JH 2600Вт 6500об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм (0601856M00)
14 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Вес, кг.
5

Описание товара Углошлифовальная машина Bosch GWS 26-230 JH 2600Вт 6500об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм (0601856M00)

Углошлифовальная машина Bosch GWS 26-230 JH 2600Вт 6500об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм (0601856M00)



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Bosch GWS 26-230 JH 2600Вт 6500об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм (0601856M00)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BOSCH
Описание
Углошлифовальная машина Bosch GWS 26-230 JH 2600Вт 6500об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм (0601856M00)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Углошлифовальная машина Bosch GWS 26-230 JH 2600Вт 6500об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм (0601856M00) - по цене 14950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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