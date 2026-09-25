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Шлифовальная машина для стен STEHER DWC-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, сменные основания, подсветка купить с доставкой в Москве
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Шлифовальная машина для стен STEHER DWC-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, сменные основания, подсветка

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Шлифовальная машина для стен STEHER DWC-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, сменные основания, подсветка - фото 1
Шлифовальная машина для стен STEHER DWC-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, сменные основания, подсветка - фото 2
Шлифовальная машина для стен STEHER DWC-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, сменные основания, подсветка - фото 3
Шлифовальная машина для стен STEHER DWC-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, сменные основания, подсветка - фото 4
Шлифовальная машина для стен STEHER DWC-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, сменные основания, подсветка - фото 5
Шлифовальная машина для стен STEHER DWC-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, сменные основания, подсветка - фото 6
Шлифовальная машина для стен STEHER DWC-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, сменные основания, подсветка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
225
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
5500
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
нет
  • Шлифовальная машина для стен STEHER DWC-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, сменные основания, подсветка - фото 1
  • Шлифовальная машина для стен STEHER DWC-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, сменные основания, подсветка - фото 2
  • Шлифовальная машина для стен STEHER DWC-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, сменные основания, подсветка - фото 3
  • Шлифовальная машина для стен STEHER DWC-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, сменные основания, подсветка - фото 4
  • Шлифовальная машина для стен STEHER DWC-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, сменные основания, подсветка - фото 5
  • Шлифовальная машина для стен STEHER DWC-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, сменные основания, подсветка - фото 6
  • Шлифовальная машина для стен STEHER DWC-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, сменные основания, подсветка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 160 руб. 
Начислим 243 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741569
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шлифовальная машина для стен STEHER DWC-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, сменные основания, подсветка
15 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Диаметр диска
225
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
5500
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
нет
Количество аккумуляторов в комплекте
без аккумулятора
Габариты (ШxВxГ)
1150x260x260 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.15х0.28х0.26
Вес, кг.
1.9

Описание товара Шлифовальная машина для стен STEHER DWC-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, сменные основания, подсветка

Машина шлифовальная для стен (жираф) - незаменимый инструмент для обработки как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей. Благодаря сменному типу насадки (круг или треугольник) можно работать как по площади, так и в углах. Раздвижная рукоятка позволяет отрегулировать инструмент под свой рост и дотянуться во все точки без лестницы. Минимальное количество пыли при работе за счет возможности подключения пылесоса Преимущества: Плавная электронная регулировка частоты вращения для точной настройки под обрабатываемый материал Смена типа тарелки (круг и треугольник) расширяет возможности обработки - от широких поверхностей до угловых пространств Диаметр основания 225 мм ускоряет обработку больших поверхностей Система крепления шлифовальной бумаги Velcro для быстрой и простой замены листов Подсветка рабочей поверхности позволяет легко оценивать качество обработки в процессе работы Двухосевая свобода движения головы для точного следования тарелки по поверхности при любых движениях оператора Раздвижная задняя рукоятка позволяет настроить инструмент под свой рост и необходимую высоту обработки Адаптеры для подключения к пылесосу в комплекте



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Отзывы о товаре Шлифовальная машина для стен STEHER DWC-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, сменные основания, подсветка




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Диаметр диска
225
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
5500
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
нет
Количество аккумуляторов в комплекте
без аккумулятора
Габариты (ШxВxГ)
1150x260x260 мм
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Страна производитель
Китай
Описание
Машина шлифовальная для стен (жираф) - незаменимый инструмент для обработки как горизонтальных, так и вертикальных поверхностей. Благодаря сменному типу насадки (круг или треугольник) можно работать как по площади, так и в углах. Раздвижная рукоятка позволяет отрегулировать инструмент под свой рост и дотянуться во все точки без лестницы. Минимальное количество пыли при работе за счет возможности подключения пылесоса Преимущества: Плавная электронная регулировка частоты вращения для точной настройки под обрабатываемый материал Смена типа тарелки (круг и треугольник) расширяет возможности обработки - от широких поверхностей до угловых пространств Диаметр основания 225 мм ускоряет обработку больших поверхностей Система крепления шлифовальной бумаги Velcro для быстрой и простой замены листов Подсветка рабочей поверхности позволяет легко оценивать качество обработки в процессе работы Двухосевая свобода движения головы для точного следования тарелки по поверхности при любых движениях оператора Раздвижная задняя рукоятка позволяет настроить инструмент под свой рост и необходимую высоту обработки Адаптеры для подключения к пылесосу в комплекте


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шлифовальная машина для стен STEHER DWC-800, 800 Вт, диаметр 225 мм, сменные основания, подсветка - данный товар вы можете купить по цене 15160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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