Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-42, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 2 АКБ
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
105
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
9500
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 040 руб.
В наличии
Код товара: 741562
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15 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
бесщеточный
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
105
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Дополнительная рукоятка
да
Тормоз двигателя
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
9500
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора.
20 В
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Зарядное устройство в комплекте
да
Габариты (ШxВxГ)
230x100x380 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х24х16
Вес, кг.
12
Описание товара Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-42, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 2 АКБ
Портативная аккумуляторная шлифовальная машина серии «Сотка», оснащенная высокопроизводительным бесщеточным мотором. Оптимальная развесовка и эргономичная тонкая рукоять гарантируют комфортную продолжительную работу без усталости рук. Инструмент защищен от перегрузок и перегрева встроенной интеллектуальной системой, имеет плавный запуск и регулировку частоты вращения шпинделя. Полный комплект включает удобную мягкую сумку для переноски, быстрозарядное устройство и две емкие батареи.
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
бесщеточный
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
105
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Дополнительная рукоятка
да
Тормоз двигателя
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
9500
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора.
20 В
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Зарядное устройство в комплекте
да
Габариты (ШxВxГ)
230x100x380 мм
Страна производитель
Китай
Портативная аккумуляторная шлифовальная машина серии «Сотка», оснащенная высокопроизводительным бесщеточным мотором. Оптимальная развесовка и эргономичная тонкая рукоять гарантируют комфортную продолжительную работу без усталости рук. Инструмент защищен от перегрузок и перегрева встроенной интеллектуальной системой, имеет плавный запуск и регулировку частоты вращения шпинделя. Полный комплект включает удобную мягкую сумку для переноски, быстрозарядное устройство и две емкие батареи.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-42, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 2 АКБ – стоимость товара 15040 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-42, 20 В, ??Сотка?? диаметр 105 мм, 2 АКБ